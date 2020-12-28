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Магнитные бури в январе 2021 года: прогноз на месяц

Сегодня, 15:00

Узнайте о магнитных бурях на Рождество, Крещение и Старый Новый год 2021

В какие дни в январе 2021 года ожидаются серьезные магнитные бури и всплески солнечной активности? Какая будет геомагнитная обстановка на новогодние праздники, Рождество Христово, Старый Новый год, Крещение, а также в другие дни января? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на январь-2021 в нашей статье.

Когда ожидаются магнитные бури в январе
Когда ожидаются магнитные бури в январе
Фото: Pexels

Согласно прогнозу, Солнце на протяжении всего января преподнесет несколько не очень приятных сюрпризов. Небольшая буря ожидается уже к Рождеству, а особенно неспокойно будет в 20-х числах месяца. Самая сильная магнитная буря выпадает как раз на Крещение, 19 января.

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Зная прогноз активности Солнца, метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на январь 2021 года

Незначительные магнитные колебания в январе возможны 13, 18, 21, 22 числа.

Магнитные бури в январе ожидаются 5, 6, 17, 19, 20 числа.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно возникнуть беспокойство, ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Для того чтобы избежать негативного влияния Солнца в период магнитных бурь, не стоит нагружать себя чрезмерной физической работой, следует больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

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