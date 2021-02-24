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Магнитные бури в марте 2021 года: штормить будет весь месяц

Сегодня, 21:17

Начало весны просто зашкаливает солнечной активностью: когда и сколько магнитных бурь будет в марте-2021

Март-2021 начнется с мощной магнитной бури, причем она будет далеко не единственной. На протяжении марта наблюдается повышенная активность Солнца, так что штормить будет весь месяц.

В какие дни в марте 2021 года ожидаются серьезные магнитные бури и всплески солнечной активности? Какая будет геомагнитная обстановка на 8 Марта, Прощеное воскресенье, день весеннего равноденствия и другие даты? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на март-2021 в нашей статье.

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Зная прогноз активности Солнца, метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на март 2021 года

Незначительные магнитные колебания в марте возможны 3, 13, 16, 21, 22, 30 числа.

Магнитные бури в марте ожидаются 1, 2, 6, 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29 числа.

При этом Солнце максимально проявит себя в период с 18 по 21 марта, как раз на весеннее равноденствие. А еще в конце месяца – с 28 по 30 марта, когда будет переход на летнее время в Украине.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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