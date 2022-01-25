Магнитные бури в феврале 2022 года: подробный прогноз на месяц

В феврале-2022 ожидается три мощнейшие магнитные бури, когда Солнце будет особенно агрессивным.

Когда ожидаются магнитные бури в феврале / Фото: Коллаж: Сегодня

Каким будет конец зимы, когда на Землю обрушатся магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники февраля: Китайский Новый год, День сурка, День святого Валентина? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на февраль в нашей статье.

Метеозависимым людям очень важно заведомо знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, чтобы в какой-то степени подготовиться и обезопасить себя от негативного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия.

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Геомагнитная обстановка в феврале-2022

Первые февральские выходные обещают быть крайне неспокойными в геомагнитном смысле. 4 и 5 февраля будет серьезная магнитная буря, достигающая в первый день уровня G1 .

Следующая аналогичная по силе буря по прогнозу ожидается 11 февраля , и она растянется на три дня.

Затем в период с 20 по 23 февраля возможны незначительные, но продолжительные геомагнитные колебания.

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И в завершение месяца, 25 февраля , также будет магнитная буря, но по силе она уступит предыдущим.

Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз его активности может меняться.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2022 года

Незначительные магнитные колебания в феврале ожидаются: 20, 21, 22, 23, 26 числа.

Серьезные магнитные бури возможны 4, 5, 10, 11, 12 и 25 февраля.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года.