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Магнитные бури в декабре 2020 года: прогноз на месяц

Сегодня, 14:02

Узнайте о магнитных бурях на День святого Николая и Новый год-2021

Декабрь 2020 года начинается серьезными геомагнитными колебаниями, так что тенденция ноября продолжится и в начале зимы. Солнце в декабре преподнесет несколько не очень приятных сюрпризов. Самая сильная магнитная буря выпадает как раз на День святого Николая, 19 декабря. Также на Новый год-2021 будет неспокойная геомагнитная обстановка.

Когда ожидаются магнитные бури в декабре
Когда ожидаются магнитные бури в декабре
Фото: Pexels

Когда в декабре 2020 года ожидается проявление солнечной активности и серьезные магнитные бури? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на декабрь в нашей статье.

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Зная прогноз активности Солнца, метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020 года

Незначительные магнитные колебания в декабре возможны 21, 21, 23, 30, 31 числа.

Магнитные бури в декабре ожидаются 1, 2, 18, 19, 20 числа. При этом пик солнечной активности припадает на 19 декабря. Прогнозируется, что в этот день магнитная буря может достичь уровня G2.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно возникнуть беспокойство, ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Для того чтобы избежать негативного влияния Солнца в период магнитных бурь, не стоит нагружать себя чрезмерной физической работой, следует больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

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