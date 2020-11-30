Лунный календарь стрижек на декабрь-2020: когда можно и нельзя стричь волосы

Узнайте наиболее подходящие дни, когда хорошо стричь волосы в декабре 2020 года по лунному календарю

Когда можно стричь волосы в декабре-2020, согласно лунному календарю? В какие дни лучше не менять кардинально свою внешность? Какого числа можно сделать прическу на Новый год-2021, чтобы праздники и весь год прошли удачно? Чтобы ваши волосы были здоровыми, а прическа радовала и собирала комплименты окружающих, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в декабре 2020 года и планируйте зимние перемены в своем имидже.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

Лунный календарь на декабрь-2020: когда стричь волосы

1 декабря – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

2 декабря – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

3 декабря – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

4 декабря – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

5 декабря – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

6 декабря – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

7 декабря – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

8 декабря – 24 лунный день. Откажитесь от идеи новой прически, а вот сделать оздоровительную маску для волос будет полезно.

9 декабря – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

10 декабря – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

11 декабря – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

12 декабря – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

13 декабря – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

14 декабря – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

15 декабря – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

16 декабря – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

17 декабря – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

18 декабря – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

19 декабря – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

20 декабря – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

21 декабря – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

22 декабря – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

23 декабря – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

24 декабря – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

25 декабря – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

26 декабря – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

Лунный календарь стрижек Фото: Pinterest

27 декабря – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

28 декабря – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

29 декабря – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

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30 декабря – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

31 декабря – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

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