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Лень полезна для здоровья: как правильно бездельничать

Сегодня, 13:32

В Голландии такую перезагрузку для мозга назвали словом "никс"

Лень полезна, но нужно правильно бить баклуши. Из-за карантина и погодных условий украинцы в последние месяцы действительно стали более ленивыми. Но умеем ли мы лениться с пользой для здоровья? И достаточно ли для этого, скажем, просто лежать на диване, рассказал "Сегодня" нейрофизиолог Александр Сторожук. И умеют ли лениться и бездельничать украинские звезды – далее в материале.

Сюжет Виктории Дмитренко и Юрия Хоменко
Видео: Сегодня

Как расслабляются украинские звезды

Певица Ирина Федишин

Фотосессии для соцсетей, спорт, рыбалка или прогулки без особых выгод. Певица Ирина Федишин бьет баклуши дома, но с пользой.

"Я, как девушка, если лень не очень сильная, могу нанести маску на лицо, походить дома, маску для волос сделать", – рассказывает певица.

Певец Павло Зибров

Ничего не делать для Павла Зиброва – это перезагрузка и время для вдохновения.

"Мне кажется, когда ты наработался, ты поленился, отдохнул, полежал, попил винца возможно, перезагрузился и тебе приходят новые идеи, новые мысли. И ты потом с радостью их воплощаешь", – говорит певец.

Хореограф Амадор Лопес

А лучший отдых для мозга хореографа – найти себе хобби: "Займитесь танцем, рукоделием в конце концов".

Как правильно бездельничать, чтобы отдохнуть

Учитесь лениться и отдыхать правильно для организма, чтобы мозг также расслаблялся и переключался.

"Лень иметь положительный эффект на организм, если правильно расслабляться", – говорит нейрофизиолог Александр Сторожук.

То есть важно спланировать день ничогонеделанья, скажем, как это делают голландцы. Они откладывают не только все дела, но и смартфоны. Хотя бы на непродолжительное время. И назвали такую ​​разгрузку мозга словом "никсен".

А здесь узнаете об "эмоциональных перекусах", которые помогут бороться со стрессами. И это не еда.

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отдых здоровье лень
Источник: Сегодня
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