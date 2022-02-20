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Лечение по телефону ковида и других болезней – нормально, что думает об этом доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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20 февраля, 08:30
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Евгений Комаровский считает, что врач в большинстве случаев может поставить правильный диагноз даже по телефону. Почему такое лечение эффективно – в материале

Лечение по телефону или консультация врача – распространенная практика. Почему не стоит бояться диагностики по телефону и может ли в большинстве случаев врач выявить ковид или поставить другой правильный диагноз даже по телефону, популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

А если еще связаться не просто по телефону, а видеосвязи, то шансы на правильную диагностику и назначение терапии еще выше, -говорит кандидат медицинских наук,- Если человек из группы риска, то к таким пациентам врачи более внимательны. Но молодые здоровые люди, которые заболели после переохлаждения, например, вполне могут быть проконсультированы по телефону, этого достаточно.

Если бы Евгению Комаровскому позвонили и пожаловались на боли в горло, то сразу он бы сразу спросил и о других симптомах. Например, сильно болит горло, но важно для уточнения диагноза знать, есть ли симптомы не только с горлом, но и с носоглоткой.

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Если врач связывается с пациентом не просто по телефону, а видеосвязи, то шансы на правильную диагностику еще выше
Если врач связывается с пациентом не просто по телефону, а видеосвязи, то шансы на правильную диагностику еще выше / Фото: Freeimages

Если насморк есть, то это уже не ангина. Поскольку при ангине, бактериальной инфекции, поражаются миндалины, сильно болит горло, может подняться высокая температура, но в носу сухо. И такую инфекцию лечат антибиотиками,- говорит доктор Комаровский,- А если нос заложен, насморк, трудно дышать – то это признаки вирусной инфекции гриппа, коронавируса, риновируса, и все это лечится одинаково и амбулаторно.

То есть амбулаторное лечение — лечение, проводимое на дому или при посещении самими больными лечебного учреждения (в отличие от стационарного лечения, осуществляемого с помещением пациента в больницу).

Также мы ранее писали, что самоизоляцию для больных ковидом снизили до 5 дней, читайте "Почему снизили самоизоляцию, хотя заболеваемость Омикроном растет".

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Также вам будет интересно, как отличить Омикрон от других штаммов ковида, читайте "Какие 2 главных симптома Омикрона и как его лечить".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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