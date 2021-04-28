Как проверить качество рушника для пасхальной корзины – лайфхак химика

Эксперты советуют покупать полотенца с маркировкой ГОСТ, без резкого химического запаха и со стойкими красками

В магазинах происходит настоящий бум продаж пасхальных рушников, не меньше предложений и в интернете. Семейный врач Михаил Соколовский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, безопасны ли разноцветные рушники, из чего их изготавливают и какой лучше выбрать для вашей пасхальной корзины.

Безопасны ли рушники с насыщенными красками

Пасхальные рушники с яркой вышивкой или разрисованные насыщенными красками. Каких только не увидишь перед Пасхой. Но безопасно ли такое многообразие цветов на рушниках, которые контактируют с едой в корзинках?

"Такие ткани могут стать причиной отравления. Еще более вероятно, что будет аллергическая реакция, ведь ее может спровоцировать даже мизерное количество краски", – предостерегает семейный врач Михаил Соколовский в программе "Ранок з Україною".

Шоколадная пасха из творога Фото: Depositphotos

Какие рушники безопасно покупать для пасхальной корзины

Эксперты советуют покупать полотенца с маркировкой ГОСТ, без резкого химического запаха и со стойкими красками. Последний пункт легко проверить бабушкиным методом – белым платком. Его следует смочить в воде, приложить к разрисованной части полотенца и потереть в течение нескольких секунд. Если краска качественная, то платок останется белым, а если нет – то будьте уверены, что такой пасхальный атрибут разрисует вам и яйца, и пасху, и все, что положили в корзину!

А еще, именно такая краска – самое опасное, что может быть на пасхальных полотенцах. Ведь часто производители экономят и используют даже фасадную краску, чтобы снизить себестоимость изделия.

Эксперты советуют покупать рушники с маркировкой ГОСТ Фото: Pixabay

Как проверить качество полотенец: лайфхак от химика

Химик Алла Ищенко рассказала, как проверить качество полотенец, чтобы обезопасить пасхальную корзину.

"Если вы выбираете окрашенный рушник, следует его постирать, если краска не качественная – лишний краситель выстирается. Для любого полотенца тоже подойдет проверка на качество материала. Для этого следует поджечь кончик рушника. Ведь если свеча упадет на ткань, а та окажется синтетической – начнет плавиться и выделять неприятный запах", – отметила химик в эфире канала "Украина".

А вот качественный рушник сможет служить вам не один год, к тому же, не придется соскребать расплавленный пластик с паски.

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