Кому нужно есть ежевику: польза и вред ягоды

Ежевика богата витаминами, но объедаться ягодой, особенно на голодный желудок, не стоит. Как полезнее есть ежевику и что из нее приготовить – в материале

Ежевику нужно есть не натощак, эта ягода очень полезная / Фото: unsplash.com

Сезон ежевики начинается в середине лета: сейчас она заполонила рынки и супермаркеты. Этими ягодами можно наслаждаться круглый год, если заготовить их на зиму. В сезон, когда ягода доступна, главное не переедать ежевики: чем полезна эта ягода, сколько ее есть и кому и что приготовить из ежевики – рассказали наши эксперты.

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Чем полезна ежевика для здоровья

Ежевика, как черника и клюква, богата антиоксидантами, которые защищают организм от рака. Она помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. Ягода насыщенна минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики повышает иммунитет.

Ежевику можно есть в сыром виде, если нет проблем с желудком и аллергии / Фото: unsplash.com

В ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше, чем в малине. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами, но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной.

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Кроме витаминов группы Р, ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ежевика малокалорийна: в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.

Кому нельзя ежевику и как правильно есть ягоду

Ягода не имеет специальных противопоказаний, однако у некоторых людей употребление ежевики вызывает аллергическую реакцию. Симптомы могут появиться как через несколько минут, так и через несколько суток после приема, и выражаются в тошноте, сыпи, отеке слизистых. Также в сезон, когда ежевика и другие ягоды более доступна, легко ослабить работу пищеварительных органов, если переесть сырых ягод.

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Доктор тибеткой медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева не рекомендует есть ежевику, как и любые другие ягоды, натощак. Особенно если есть проблемы с желудком и другими органами пищеварения. Лучше ягоды обрабатывать термически, перед тем, как есть. Если нет проблем со здоровьем, то можно есть ежевику в сыром виде, лучше в середине дня (можно на полдник).

Врач-диетолог Александр Кущ отмечает пользу сырых ягод, ежевики в том числе: их стоит есть в таком виде, чтобы полезные витамины не разрушались. В день рекомендуется съедать не более 400 грамм ягод, употреблять ежевику (и любые ягоды) следует порциями.

А что можно приготовить из ежевики?

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Ежевика отличается сладким, немного пряным вкусом, когда ягода спелая. Из нее делают десерты, напитки, компоты, варенья и вино. Кроме этого, ее можно заморозить, только после разморозки ягоду лучше погреть или запечь. Ежевика довольно нежная, ее следует мыть непосредственно перед употреблением в пищу. А до этого лучше хранить свежей в холодильнике не больше семи дней.

Чтобы сохранить полезные свойства ягод, можно приготовить желе из ежевики без варки по рецепту Елены Беляевой.. Вам понадобится:

1 кг ежевики,

1,5 кг сахара,

кипяток.

Помытые ягоды кладутся в кастрюлю, заливаются кипятком так, чтобы вода покрыла ежевику полностью. Затем оставляем на минуту, сцеживаем ягоды на дуршлаг. В кастрюлю насыпаем половину сахара, сверху кладем ягоды, снова сахар.

Измельчаем ручным блендером, сразу раскладываем по заранее приготовленным стерильным банкам. Если хотите, чтобы не было косточек – то пропустите уже измельченную ежевичную массу через сито.

Оставшийся жмых можно залить кипятком, процедить – и получится вкусный морс.

Если вы любите варенье, то можно приготовить и его. Но варенье, вареные джемы и так далее – это просто вкусный десерт, длительно термически обработанные ягоды теряют свои полезные свойства, витамины в них разрушаются.

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Для варенья тоже нужен 1 кг ежевики, 1 кг сахара, вода. Сначала кипятим воду, потом кладем сахар, ждем, пока сироп закипит и опускаем предварительно вымытую ежевику. Не надо мешать ложкой, просто поднять кастрюлю и потрусить так ягоды останутся целыми. Как только все закипело – сразу выключить, накрыть полотенцем и оставить до вечера (лучше готовить варенье утром). .

Вечером снова на плиту, проварить 5 минут, выключить, снять с плиты и снова оставить до утра. На следующее утро также проварить уже 15 минут, если появляется пенка – снимать. Затем простерилизовать банки и разлить по ним варенье. Также посмотрите видео о пользе других ягод для здоровья.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить топ-5 летних десертов из ежевики.