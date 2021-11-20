Когда вводить прикорм и какие продукты давать малышу

Признак того, что ребенок готов к прикорму – это его интерес к пище. Как не допустить основных ошибок, вводя прикорм, когда начать и какими продуктами – в статье

Вводить прикорм рекомендуют с 6-ти месяцев, а какие продукты давать малышу, подскажет педиатр / Фото: unsplash.com

Если кто-то из взрослых в присутствии ребенка что-то вкусно ест, а малыш тянет ручки – дайте ему как минимум подержать еду. Сегодня, 20 ноября, во Всемирный день ребенка разбираемся, когда вводить прикорм и что лучше кушать малышам первого года жизни. А помогла нам в этом наш постоянный эксперт, семейный врач, терапевт и специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

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Когда же следует вводить прикорм ребенку?

Итак, малыш до 6 месяцев, согласно рекомендациям ВОЗ, должно употреблять только грудное молоко или молочную смесь. Раньше этого возраста не стоит спешить и настаивать кроху попробовать что-нибудь съесть, если младенец не проявляет никакого интереса к пище и если набор веса в норме.⠀

Какие признаки готовности малыша к прикорму?

Малыш готов к прикорму, если у него:

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возраст малыша 5,5-6 месяцев

наличие зубов (хотя некоторые дети, внимание, рождаются с зубами! у других же зубы могут появиться ближе к 9-12 мес. жизни)

умение сидеть (хотя четко в 6 мес. небольшой процент детей сидит самостоятельно, не на руках у родителей, этот навык они осваивают ближе к 8 месяцам и позже)

А вот важнейшим признаком готовности ребенка к прикорму является интерес к пище. ⠀Если кто-то из взрослых в присутствии ребенка что-то вкусно ест, ребенок может четко дать понять, что хочет это попробовать. Малыш будет всем телом тянуться к так заинтересовавшей его пище.⠀

Приучайте ребенка к новым продуктам постепенно, давая понемногу / Фото: freepik.com

В этот момент очень важно не испугаться взрослому и дать возможность малышу хотя бы подержать этот объект любопытства в ручках или коснуться его. В возрасте 5-6 месяцев устойчивость внимания малыша очень непродолжительна и ребенок может просто подержать пищу в ручке короткий промежуток времени или прикоснуться к ней язычком.

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Это уже будет большой шаг и знакомство со взрослой едой. Если в семье предпочитают здоровую пищу, то волноваться, что ребенок в вашем присутствии и под пристальным наблюдением в возрасте около 6 месяцев "поиграется" с яблоком или раздавит банан, не стоит.

Также это большой опыт и большой шаг вперед в познании мира ребенком. В этот момент важно наблюдать к чему у ребенка возникает интерес и понемногу предлагать ему это.

Какие продукты вводит в прикорм ребенка?

Для первого прикорма малыша подходят лучше всего:

Кефир, творожок, йогурт без добавок. Готовьте сами на пастеризованном молоке или выбирайте продукты со знаком "для детей". Гречневая, кукурузная, овсяная каши, рисовая – не желательно. Сезонные фрукты и овощи в виде пюре, лучше начинать с овощей. Готовьте сами или вбирайте только из детского питания.

Кабачок – вовсе не идеальный овощ ля прикорма, в нем мало калорий и малыш не насытится. Сейчас, в осенне-зимний сезон актуальны для прикорма морковь, батат, картофель, брокколи, цветная капуста.

С 6-7 месяцев ребенку можно предлагать бутилированную воду, до этого возраста жажду малышу лучше утолять грудным молоком или смесью.

С 8-9 месяцев в рацион малыша вводят мясо – индейку, телятину, кролика. А также рыбу (треска, дорадо, хек), нерафинированные растительные жиры (оливковое масло, льняное, грецкие орехи), свежие ягоды. Из макаронных изделий – только твердых сортов, со значком "для малышей", а также печенье, сухарики или хлеб, максимально полезный для детей по своему составу.

Новый продукта давайте малышу не более 1-2 ложки (в среднем 15 грамм). Так продолжайте 5-7 дней, лишь потом следует давать полный объем продукта (опять же, согласно возраста малыша).

Чего не стоит делать, когда кормите ребенка

Чтобы не привить малышу негативные пищевые привычки, не включайте во время его кормления гаджеты, мультики и т.д. Не давайте малышам соки, предлагайте только воду или несладкий компот, кисель.

Не включайте ребенку мультики во время еды, также лучше не давать сок, тем более пакетированный / Фото: freepik.com

Такие напитки не полезны для ребенка, поскольку в них быстро разрушается при варке витамин С. Лучше дать малышу свежий фрукт или ягоду, а потом пусть запьет водой. Также не приучайте малыша к сладостям с рафинированным сахаром, альтернатива – пастила без сахара, сухофрукты, ягоды.

Напомним, что раньше мы писали про незаменимы гаджеты для кормящих мам.