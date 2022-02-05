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Когда горят дедлайны – как снизить стресс на работе и дома

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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5 февраля, 09:30
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Когда рабочий стресс вытесняет вашу нормальную жизнь, до нервного срыва рукой подать. Поэтому важно разделить рабочую и личную жизнь, регулярно ходить в отпуск
Снизить стресс на работе и дома поможет тайм менеджмент, регулярный отпуск и практики релаксации
Снизить стресс на работе и дома поможет тайм менеджмент, регулярный отпуск и практики релаксации / Фото: unsplash.com

Регулярные сообщения в рабочих чатах, звонки от коллег в выходные могут смущать и способствовать постоянному ощущению тревоги и напряжения, что влияет на здоровье в целом. Как минимизировать стресс из-за работы, снизить его влияние на ваш быт и личную жизнь – рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

Как понять, что испытываешь стресс

Если вы чувствуете определенное напряжение при выполнении рабочих заданий, особенно, когда "горят" дедлайны, это нормально. Но если стресс из-за работы становится хроническим и влияет на вашу повседневную жизнь, начинаются проблемы.

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Важно уяснить, как стресс влияет на вашу жизнь, научиться распознавать его симптомы и вовремя реагировать
Важно уяснить, как стресс влияет на вашу жизнь, научиться распознавать его симптомы и вовремя реагировать / Фото: freepik.com

Важно уяснить, как стресс влияет на вашу жизнь. Первое, что стоит сделать, – это знать симптомы стресса и уметь их идентифицировать. Если в конце рабочего дня вы чувствуете себя эмоционально истощенными и без настроения, обратите на это внимание. Долгосрочное влияние неконтролируемого стресса может повлиять на ваше тело и психическое здоровье.

Как же снизить стресс на работе и в домашних условиях?

Замечайте стрессовые ситуации. Это может помочь выявить, что вас беспокоит. Попытайтесь вести дневник в течение 1 недели, чтобы отследить триггер и вашу реакцию на него. Вам могут помочь следующие вопросы:

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  • какое чувство у меня возникло?
  • какова была моя реакция?
  • есть ли способ это решить?

Обязательно находите свободные минуты только для себя. Делайте перерывы в работе. Дома – переключайтесь, важно не проверять рабочую почту и отключать телефоны вечером, когда вы отдыхаете.

Учитесь тайм менеджменту. Сначала попытайтесь определить приоритетные задачи: составьте список и разделите их по важности. Это может помочь преодолеть прокрастинацию, если вы выделите блоки для глубокой и сконцентрированной работы. Выберите такой способ планирования, который вам больше подходит, и старайтесь им пользоваться постоянно.

Важно установить четкие границы между работой и домом и придерживаться их
Важно установить четкие границы между работой и домом и придерживаться их / Фото: Unsplash

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Сбалансируйте работу и личную жизнь. Если вы в доступе круглосуточно, это быстро истощит вас. Важно установить четкие границы между работой и домом. Вы можете установить определенные правила, например, в какие промежутки времени вы проверяете почту, общаетесь, проводите встречи.

Вовремя ходите в отпуск. Возможность "отключиться" от обязанностей хорошая возможность отдохнуть и расслабиться. Для этого не обязательно ездить куда-нибудь далеко. Однодневные вылазки в лес или прогулки по парку или поездка за город помогут перезагрузиться.

А как объяснить начальнику, что вы перегружены?

Поговорите со своим руководством. В спокойной атмосфере обсудите ваше чувство перегруженности сложными задачами. Не стоит это делать в формате "жалоб". Важно, чтобы вы говорили с позиции решения проблемы.

Обсудите с шефом вашу перегруженность сложными задачами, но не в формате
Обсудите с шефом вашу перегруженность сложными задачами, но не в формате "жалоб" / Фото: Depositphotos

Умейте отпустить перфекционизм. Нам иногда бесконечно хочется усовершенствовать наши отчеты и презентации, однако важно вовремя остановиться. Но хотя перфекционизм и имеет положительные преимущества, он может вызвать дополнительный стресс и выгорание. Не принимайте лично неудачи или ошибки.

Что еще можно сделать для борьбы со стрессом?

Воздержитесь от сплетен. Конфликты на рабочем месте могут повлиять на ваше эмоциональное самочувствие. Если вы знаете, что некоторые коллеги склонны поговорить, старайтесь проводить с ними меньше времени или выбирайте "безопасные" темы для разговора.

Изучите практики релаксации и выполняйте их. Успокоиться во время стрессовой ситуации могут помочь дыхательные упражнения, медитации, прогулки вблизи офиса и т.д. Превратите такие практики в привычку.

Успокоиться во время стрессовой ситуации могут помочь дыхательные упражнения и медитация
Успокоиться во время стрессовой ситуации могут помочь дыхательные упражнения и медитация / Фото: Pexels

Если ничего не помогает, то обратитесь за консультацией к специалисту. Если вы испытываете перегрузку на работе, постоянную тревогу и эмоциональное истощение, специалист поможет вам разобраться с причинами и найти способ снизить стресс, расслабиться, заботиться о себе. Вы можете обратиться за первичной консультацией к семейному врачу или к психологу или психотерапевту.

Также читайте:"Как не паниковать из-за плохих новостей".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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