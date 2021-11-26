Кофеин в чае и кофе – чем опасен и как не переборщить

Если не превышать дозировку, налегая на кофе, чаи и шоколад, то кофеин – вещество полезное. Сколько можно принимать кофеина без вреда для здоровья – в материале

Кофеин в чае и кофе не опасен для здоровья, если с ним не переборщить / Фото: freepik.com

Кофеин содержится не только в кофе и чае: шоколад, энергетики также содержат это вещество. Излишнее употребление именно кофеина, а не кофе или чая, как такового, может приводить к различным заболеваниям. Особенно у молодежи, пишет журнал Nutrients.

Чем полезен кофеин и почему опасен

Ученые отмечают, что мотивы чрезмерного потребления кофеина помогут понять, как с этим злоупотреблением бороться. Чаще всего пьют именно много кофе, надеясь, что из-за кофеина этот напиток поможет взбодриться.

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Если не пить кофе или крепкий чай прямо перед сном, то бессонница вам не грозит / Фото: Depositphotos

Кофеин не только бодрит, он еще влияет на выработку целого ряда гормонов, оказывает сосудосуживающее действие. Он также помогает снять головную боль и если не превышать дозировку, то кофеин – вещество полезное.

Но если пить очень крепкий кофе, например – двойной эспрессо и потом сразу ложитесь в постель, то действительно можно не заснуть. Потому что кофеин выведется из организма не сразу, а только через несколько часов.

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Передозировка кофеина может вызвать возбуждение, тревогу, тремор, учащенное сердцебиение, повышение давления.

Если же не пить кофе или крепкий чай прямо перед сном, то бессонница вам не грозит. Кофеин содержится также в черном шоколаде и энергетических напитках, а не только в кофе и чае.

Сколько кофеина можно употреблять в день?

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) дает следующие рекомендации

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взрослому человеку соответствует норма кофеина – 400 мг/сутки,

подростку до 16 лет – не более 100 мг/сутки или по формуле 3 мг на 1 кг веса.

Важный момент – концентрация кофеина в кофе еще зависит от сорта. Так, чашка экспрессо содержит примерно 90 мг кофеина, а напиток-энергетик – от 125 до 175 мг на 500 мл напитка. На упаковке таких напитков обычно указывают более точную информацию.

Также мы писали, почему вредно пить кофе натощак.