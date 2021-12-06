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Кофе против рака – сколько пить и какой сорт выбрать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
6 декабря, 09:55
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Регулярное потребление кофе снижает риска развития рака толстой кишки. Какой именно кофе более полезен и сколько кофеина можно в день – в материале
Кофе помогает против рака, пить следует не более 3-4 средних чашек в день
Кофе помогает против рака, пить следует не более 3-4 средних чашек в день / Фото: unsplash.com

Полифенолы, которыми богат кофе, снижают воспалительные процессы в организме и являются мощными антиоксидантам. Поэтому кофе активно помогает подавить окислительный стресс и профилактировать рак толстой кишки, пишет журнал Nutrients.

Какой именно кофе защищает от рака?

Исследователи отмечают, что полифенолы, которыми богат кофе, обладают широким спектром фармакологических функций. И их потребление связано со снижением риска рака толстой кишки. Это исследование было направлено на оценку изменений противовоспалительной и антиоксидантной активности кофе после моделирования учеными желудочно-кишечного пищеварения.

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Кофе подавляет внутриклеточные изменения и воспалительный процесс в кишечнике
Кофе подавляет внутриклеточные изменения и воспалительный процесс в кишечнике

Для проведения исследования добровольцам давали кофейные напитки, так, медики отмечают, что отфильтрованный кофе – богатый источник биоактивных молекул. Кофе готовили из 50 г молотых кофейных зерен сорта Арабика и 600 мл горячей деионизированной воды.

Как оказалось, кофе подавляет внутриклеточные изменения и воспалительный процесс. Тем самым оказывая защиту против трансформации рака на клетки толстой кишки человека.

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А сколько кофе можно пить в день?

Не стоит пить много кофе, если вы сильном стрессе, тревожном состоянии – тревожность может усилиться. Также не рекомендуется пить напиток на ночь. Стоит знать, что в разных сортах этого напитка количество кофеина – разное.

Арабика, которую использовали исследователи, относится к самым мягким сортам кофе ( в этом сорте содержится кофеина не более 5%).

А самый крепкий кофе получается из сорта Робуста. В среднем, чашка экспрессо содержит примерно 90 мг кофеина. Нормы его потребления, согласно EFSA (Европейское агентство безопасности пищевых продуктов), таковы:

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  • взрослому человеку соответствует норма кофеина – 400 мг/сутки,
  • подростку до 16 лет – не более 100 мг/сутки или по формуле 3 мг на 1 кг веса.

Получается, выпивать 3-4 чашки эспрессо в день – в пределах нормы.

Также мы писали, от каких еще видов рака защищает кофе.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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