Клубника, зелень плюс орехи – как приготовить суперполезный салат за 10 минут

Сезонная летняя ягода – клубника отличный источник каротиноидов, которые помогают организму справляться с последствиями окислительного стресса; а о пользе зелени знают даже школьники. Как соединить сезонные продукты в одном блюде, рассказала в своем инстаграме фудэксперт Светлана Левицкая.
Как и любой растительный продукт, клубника, зелень, авокадо, лук содержат пищевые волокна, то есть клетчатку. А без клетчатки наш кишечник не будет нормально функционировать. Орехи – не менее полезный суперфуд, который поможет поддержать сердце, сосуды, работу мозга, а также рекомендуется женщинам в период менопаузы.
Можно ли соединить все эти суперфуды в одном блюде? Легко! Для порции на 1 человек понадобится:
- пучок зелени для салата (можете взять любую салатную зелень от шпината до мангольда)
- четверть авокадо
- 15 гр орешков
- 2 кольца красного сладкого лука (если горькая – уберите горечь)
- штук 5 клубничек
- граммов 15 крем-сыра или мягкого сыра.
Орешки подойдут любые, можно взять даже семечки, только слегка просушите их на сковороде. Затем выкладываем зелень, сверху авокадо – продольными слайсами, лук полукольцами, орешки, клубнику половинками, сыр. Заправляем любимой заправкой или готовим такую, смешайте:
- 1 ст.л масла
- 1 ст.л соевого соуса
- 1 ст.л бальзамического уксуса
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 дес.л любого сиропа
- 1 ч.л горчицы
Попробуйте раз по этому рецепту, а потом можете корректировать ингредиенты по собственному вкусу.
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