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Клубника, зелень плюс орехи – как приготовить суперполезный салат за 10 минут

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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20 июня, 08:00
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Сезон клубники и зелени в разгаре, поэтому можно отлично дополнить свой рацион витаминами и микроэлементами. Как быстро приготовить витаминный салат – в статье
Клубника, зелень плюс орехи – и суперполезный салат за 10 минут готов
Клубника, зелень плюс орехи – и суперполезный салат за 10 минут готов / Фото: unsplash.com, freepik.com

Сезонная летняя ягода – клубника отличный источник каротиноидов, которые помогают организму справляться с последствиями окислительного стресса; а о пользе зелени знают даже школьники. Как соединить сезонные продукты в одном блюде, рассказала в своем инстаграме фудэксперт Светлана Левицкая.

Как и любой растительный продукт, клубника, зелень, авокадо, лук содержат пищевые волокна, то есть клетчатку. А без клетчатки наш кишечник не будет нормально функционировать. Орехи – не менее полезный суперфуд, который поможет поддержать сердце, сосуды, работу мозга, а также рекомендуется женщинам в период менопаузы.

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Соединить сезонные продукты в одном блюде можно, приготовив витаминный салат
Соединить сезонные продукты в одном блюде можно, приготовив витаминный салат / Фото: freepik.com

Можно ли соединить все эти суперфуды в одном блюде? Легко! Для порции на 1 человек понадобится:

  • пучок зелени для салата (можете взять любую салатную зелень от шпината до мангольда)
  • четверть авокадо
  • 15 гр орешков
  • 2 кольца красного сладкого лука (если горькая – уберите горечь)
  • штук 5 клубничек
  • граммов 15 крем-сыра или мягкого сыра.

Орешки подойдут любые, можно взять даже семечки, только слегка просушите их на сковороде. Затем выкладываем зелень, сверху авокадо – продольными слайсами, лук полукольцами, орешки, клубнику половинками, сыр. Заправляем любимой заправкой или готовим такую, смешайте:

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  • 1 ст.л масла
  • 1 ст.л соевого соуса
  • 1 ст.л бальзамического уксуса
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 дес.л любого сиропа
  • 1 ч.л горчицы

Попробуйте раз по этому рецепту, а потом можете корректировать ингредиенты по собственному вкусу.

Также мы писали, чем полезен зеленый лук и как его правильно есть – 3 совета диетолога.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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