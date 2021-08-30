Китайский календарь стрижек на сентябрь-2021, влияющий на судьбу

Узнайте, в какие дни можно, а когда категорически нельзя стричь волосы в сентябре-2021 по китайскому календарю

Китайский календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрология, как и китайская медицина, базируется на изучении природных циклов. Ранее мы рассказывали, как звезды влияют на состояние волос и прически в зависимости от лунного календаря.

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Однако в отличие от западной астрологии, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства.

Мы узнали у экспертов киевской "Лаборатории фэн-шуй", как можно предугадать влияние каких-либо манипуляций с волосами на нашу жизнь, в зависимости от года рождения. Оказывается, менять цвет волос можно в любой день, а вот работать ножницами, срезать локоны или укорачивать кончики желательно по китайскому календарю стрижек. Главное правило: делайте это в светлое время суток.

Воздействие стрижки ощущается особенно сильно, если рядом с датой указано животное вашего года рождения. Обстоятельства развиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого посещения мастера.

Стрижки в сентябре-2021 по китайскому календарю

1 сентября – нарушение капиллярного кровообращения, особенно у Змеи и Лошади.

– нарушение капиллярного кровообращения, особенно у Змеи и Лошади. 2 сентября – счастье и удача в общем смысле (везение), особенно у Тигра, Кролика и Петуха. Но Быку, Дракону, Лошади и Козе стричься не рекомендуется.

– счастье и удача в общем смысле (везение), особенно у Тигра, Кролика и Петуха. Но Быку, Дракону, Лошади и Козе стричься не рекомендуется. 3 сентября – радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. Но не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.

– радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. Но не рекомендуется стричься Тигру и Кролику. 4 сентября – конфликтные ситуации, особенно у Крыса и Свиньи.

– конфликтные ситуации, особенно у Крыса и Свиньи. 5 сентября – душевные переживания, тягостное настроение, особенно у Быка, Дракона и Змеи.

– душевные переживания, тягостное настроение, особенно у Быка, Дракона и Змеи. 6 сентября – неприятие ваших действий и опасные ситуации, особенно у Дракона, Змеи и Обезьяны.

– неприятие ваших действий и опасные ситуации, особенно у Дракона, Змеи и Обезьяны. 7 сентября – обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Обезьяны и Петуха.

– обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Обезьяны и Петуха. 8 сентября – заболевания и сложности в отношениях, особенно у Дракона, Змеи, Лошади, Петуха и Собаки.

– заболевания и сложности в отношениях, особенно у Дракона, Змеи, Лошади, Петуха и Собаки. 9 сентября – финансовый рост, особенно у Кролика, Змеи, Лошади, Обезьяны и Петуха. Не рекомендуется стричься Дракону, Козе, Собаке, Свинье.

– финансовый рост, особенно у Кролика, Змеи, Лошади, Обезьяны и Петуха. Не рекомендуется стричься Дракону, Козе, Собаке, Свинье. 10 сентября – рост сил и укрепление здоровья, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.

– рост сил и укрепление здоровья, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется стричься Тигру и Кролику. 11 сентября – рост имущества, особенно у Быка, Кролика и Петуха. Но Крысе и Свинье стричься не рекомендуется.

– рост имущества, особенно у Быка, Кролика и Петуха. Но Крысе и Свинье стричься не рекомендуется. 12 сентября – риск пострадать от мошенников, особенно у Кролика.

– риск пострадать от мошенников, особенно у Кролика. 13 сентября – жесткая критика ваших действий. От стрижки лучше отказаться.

– жесткая критика ваших действий. От стрижки лучше отказаться. 14 сентября – обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Змеи, Лошади и Свиньи. Не рекомендуется стричься Кролику, Обезьяне и Петуху.

– обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крысы, Змеи, Лошади и Свиньи. Не рекомендуется стричься Кролику, Обезьяне и Петуху. 15 сентября – небольшое недомогание. Не рекомендуется стричься Змее и Лошади.

– небольшое недомогание. Не рекомендуется стричься Змее и Лошади. 16 сентября – радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Тигра, Кролика, Обезьяны и Петуха. Но стричься не рекомендуется Быку, Дракону, Лошади, Козе, Собаке.

– радостные обстоятельства, особенно у Крысы, Тигра, Кролика, Обезьяны и Петуха. Но стричься не рекомендуется Быку, Дракону, Лошади, Козе, Собаке. 17 сентября – прояснение ситуации и ясность мышления, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Тигру, Кролику.

– прояснение ситуации и ясность мышления, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Тигру, Кролику. 18 сентября – действия, зарождающие улучшение условий жизни и быта, особенно для Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется стричься Крысе, Свинье.

– действия, зарождающие улучшение условий жизни и быта, особенно для Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется стричься Крысе, Свинье. 19 сентября – рост материальных благ у Дракона. Не рекомендуется – Крысе.

– рост материальных благ у Дракона. Не рекомендуется – Крысе. 20 сентября – упадок жизненных сил, у Петуха особенно.

– упадок жизненных сил, у Петуха особенно. 21 сентября – заболевание и ухудшение условий жизни, особенно у Обезьяны и Петуха.

– заболевание и ухудшение условий жизни, особенно у Обезьяны и Петуха. 22 сентября – нарушение кровообращения, что влияет на зрение и цвет лица, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Свиньи.

– нарушение кровообращения, что влияет на зрение и цвет лица, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Свиньи. 23 сентября – потеря имущества у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.

– потеря имущества у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки. 24 сентября – финансовые потери у Тигра и Кролика.

– финансовые потери у Тигра и Кролика. 25 сентября – ситуации, ведущие к личностному росту и самодостаточности у Быка, Тигра, Кролика, Козы, Обезьяны. При этом не рекомендуется стричься Крысе и Свинье.

– ситуации, ведущие к личностному росту и самодостаточности у Быка, Тигра, Кролика, Козы, Обезьяны. При этом не рекомендуется стричься Крысе и Свинье. 26 сентября – выход за пределы бюджета (нехватка средств на самое элементарное) у Быка и Тигра особенно.

– выход за пределы бюджета (нехватка средств на самое элементарное) у Быка и Тигра особенно. 27 сентября – сложное заболевание у Петуха, Собаки и Свиньи.

– сложное заболевание у Петуха, Собаки и Свиньи. 28 сентября – рост заболеваний у Обезьяны и Петуха.

– рост заболеваний у Обезьяны и Петуха. 29 сентября – финансовый рост у Крысы, Тигра, Дракона, Собаки и Свиньи. При этом не рекомендуется стричься Змее, Лошади, Козе, Обезьяне.

– финансовый рост у Крысы, Тигра, Дракона, Собаки и Свиньи. При этом не рекомендуется стричься Змее, Лошади, Козе, Обезьяне. 30 сентября – инфекционное заболевание у Быка, Дракона, Козы и Собаки.

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