Какой именно шоколад полезен для здоровья и как его выбрать

Кусочек съеденного шоколада моментально поднимает настроение. Но чтобы было не только вкусно, а еще полезно, выбирайте натуральный черный шоколад без добавок

Стрельцы ценят все особенное и прекрасное, они - качественный горький шоколад / Фото: unsplash.com

Нередко шоколад считают запрещенным продуктом для тех, кто хочет держать фигуру в форме. Однако лишать себя удовольствия и даже пользы от шоколада не стоит, если есть натуральный продукт, без искусственных добавок и "химии".

Сегодня, 11 июля, во Всемирный день шоколада разбираемся, как выбрать лучший для здоровья шоколад и сколько можно есть этого сладкого десерта. А помог нам разобраться в этом диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

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Их чего готовят настоящий качественный шоколад?

Качественный шоколад изготавливают из определенных продуктов: именно технология приготовления имеет огромное значение. Классический натуральный темный или горький шоколад, который не навредит здоровью – это натуральные какао-бобы, (перетертые, а не какао-порошок), натуральное масло какао и сахар. Более полезно заменить сахар фруктозой.

Хороший шоколад состоит из натуральные какао-бобов, натурального масла какао и сахара / Фото: unsplash.com

В молочный шоколад добавляют сливки либо сухое молоко. А в составе так называемого белого шоколада вообще нет бобов какао, а только масло какао, сахар и сухое молоко. Сколько какао-бобов в черном шоколаде, производитель обязан указать на упаковке: выбирайте шоколад, в котором бобов какао содержится не ниже 60%.

Лучший в плане здоровья именно классический черный шоколад, он богат антиоксидантами и не содержит добавок.

Но какао-бобы должны быть очень тщательно перетертыми, иначе наши пищевые рецепторы их не воспримут. А перетереть такие бобы в домашних условиях до нужной консистенции весьма сложно. Да и натуральный качественный шоколад, соответственно, будет стоить дороже. Поэтому мы часто покупаем шоколад в масс-маркетах и не задумываемся, а что же на самом деле мы едим.

Чем же опасен может быть шоколад из масс-маркетов?

Бюджетный шоколад содержит разные добавки: основные из них, класса Е. Есть более вредные для организма, есть менее, например, Е 466 – карбоксиметилцеллюлоза, используется для формирования формы у тортов и других кондитерских десертов. Это вещество приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Часто в шоколад и другие сладости кладут красители, подсластители и другие подобные добавки, такие как Е 177, Е 175, Е 476: они могут вызвать не только проблемы с ЖКТ, но и аллергическую реакцию. Е 476 – полиглицерил, используется практически во всех бюджетных шоколадных сладостях. Производители часто говорят о том, что с помощью такой добавки они снижают жирность продукта.

Но дело в том, что шоколад изначально сам по себе жирный, поэтому снижать его жирность не имеет смысла – здесь главное не переедать.

А вот вкус и качество при добавлении в какао-бобы полиглицерила нарушаются. Также нарушают технологию, текстуру, вкус и вредны для здоровья дешевые растительные жиры: особенно пальмовое масло. Поэтому при покупке шоколада обращайте внимание на упаковку: если там содержится множество "Ешек", то есть добавок, заменитель какао-масла или заменитель какао – то такой продукт не несет никакой пользы.

Сколько натурального шоколада можно есть с пользой?

От самого вкуса и аромата хорошего, качественного шоколада настроение поднимется, а на лице появляется улыбка. Шоколад содержит триптофан, аминокислоту, которая помогает вырабатываться гормону счастья – серотонину.

Поэтому в стрессовой ситуации нам хочется съесть шоколадку. Но шоколад довольно калориен, поэтому даже если вы выбрали качественный шоколад из натуральных какао-бобов и какао-масла, то объедаться им тоже не стоит.

Взрослым достаточно съедать не более 50 грамм в день, а детям – не более 25-30 грамм.

Важный момент, шоколад, как и любой продукт должен быть свежим и съедаться как можно скорее после приготовления. Поэтому не стоит выбирать шоколадки, срок хранения которых по полгода и более – там однозначно много консервантов.

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