Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

МакSим краще

Роман Вакарчука

Atlas Weekend

Самое дорогое

Кот-звезда
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какой именно шоколад полезен для здоровья и как его выбрать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
11 июля, 08:30
Копировать ссылку
Кусочек съеденного шоколада моментально поднимает настроение. Но чтобы было не только вкусно, а еще полезно, выбирайте натуральный черный шоколад без добавок
Стрельцы ценят все особенное и прекрасное, они - качественный горький шоколад
Стрельцы ценят все особенное и прекрасное, они - качественный горький шоколад / Фото: unsplash.com

Нередко шоколад считают запрещенным продуктом для тех, кто хочет держать фигуру в форме. Однако лишать себя удовольствия и даже пользы от шоколада не стоит, если есть натуральный продукт, без искусственных добавок и "химии".

Сегодня, 11 июля, во Всемирный день шоколада разбираемся, как выбрать лучший для здоровья шоколад и сколько можно есть этого сладкого десерта. А помог нам разобраться в этом диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

Александр Кущ
Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Поимо шоколада помогут создать настроение и весело провести время интересные лайфхаки: ловите 10 идей, которые помогут сделать ваше лето незабываемым.

Их чего готовят настоящий качественный шоколад?

Качественный шоколад изготавливают из определенных продуктов: именно технология приготовления имеет огромное значение. Классический натуральный темный или горький шоколад, который не навредит здоровью – это натуральные какао-бобы, (перетертые, а не какао-порошок), натуральное масло какао и сахар. Более полезно заменить сахар фруктозой.

Хороший шоколад состоит из натуральные какао-бобов, натурального масла какао и сахара
Хороший шоколад состоит из натуральные какао-бобов, натурального масла какао и сахара / Фото: unsplash.com

В молочный шоколад добавляют сливки либо сухое молоко. А в составе так называемого белого шоколада вообще нет бобов какао, а только масло какао, сахар и сухое молоко. Сколько какао-бобов в черном шоколаде, производитель обязан указать на упаковке: выбирайте шоколад, в котором бобов какао содержится не ниже 60%.

Лучший в плане здоровья именно классический черный шоколад, он богат антиоксидантами и не содержит добавок.

Но какао-бобы должны быть очень тщательно перетертыми, иначе наши пищевые рецепторы их не воспримут. А перетереть такие бобы в домашних условиях до нужной консистенции весьма сложно. Да и натуральный качественный шоколад, соответственно, будет стоить дороже. Поэтому мы часто покупаем шоколад в масс-маркетах и не задумываемся, а что же на самом деле мы едим.

Чем же опасен может быть шоколад из масс-маркетов?

Бюджетный шоколад содержит разные добавки: основные из них, класса Е. Есть более вредные для организма, есть менее, например, Е 466 – карбоксиметилцеллюлоза, используется для формирования формы у тортов и других кондитерских десертов. Это вещество приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Читайте также:

Часто в шоколад и другие сладости кладут красители, подсластители и другие подобные добавки, такие как Е 177, Е 175, Е 476: они могут вызвать не только проблемы с ЖКТ, но и аллергическую реакцию. Е 476 – полиглицерил, используется практически во всех бюджетных шоколадных сладостях. Производители часто говорят о том, что с помощью такой добавки они снижают жирность продукта.

Но дело в том, что шоколад изначально сам по себе жирный, поэтому снижать его жирность не имеет смысла – здесь главное не переедать.

А вот вкус и качество при добавлении в какао-бобы полиглицерила нарушаются. Также нарушают технологию, текстуру, вкус и вредны для здоровья дешевые растительные жиры: особенно пальмовое масло. Поэтому при покупке шоколада обращайте внимание на упаковку: если там содержится множество "Ешек", то есть добавок, заменитель какао-масла или заменитель какао – то такой продукт не несет никакой пользы.

Сколько натурального шоколада можно есть с пользой?

От самого вкуса и аромата хорошего, качественного шоколада настроение поднимется, а на лице появляется улыбка. Шоколад содержит триптофан, аминокислоту, которая помогает вырабатываться гормону счастья – серотонину.

Поэтому в стрессовой ситуации нам хочется съесть шоколадку. Но шоколад довольно калориен, поэтому даже если вы выбрали качественный шоколад из натуральных какао-бобов и какао-масла, то объедаться им тоже не стоит.

Взрослым достаточно съедать не более 50 грамм в день, а детям – не более 25-30 грамм.

Важный момент, шоколад, как и любой продукт должен быть свежим и съедаться как можно скорее после приготовления. Поэтому не стоит выбирать шоколадки, срок хранения которых по полгода и более – там однозначно много консервантов.

Также ранее мы писали, почему вредно пить кофе натощак.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
4 способа сварить кофе без джезвы и кофеварки
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Лучшие образы 4-го дня фестиваля

Посмотреть
Цитата дня

Верните этой женщине ее жизнь. Рабство было отменено много лет назад. Смерть ненасытному патриархату, который делал это с женщинами веками! Это нарушение прав человека! Бритни, мы скоро освободим тебя из этой тюрьмы.

Мадонна певица
Как Мадонна поддержала Бритни Спирс
Первый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пить стакан теплой воды натощак
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять