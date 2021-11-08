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Какой чай самый полезный для профилактики диабета и не только – исследование

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
8 ноября, 13:00
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Снизить воспалительные процессы в организме, защитить от диабета, окислительного стресса, укрепить иммунитет поможет чай любого сорта, но особенно – зеленый
Самый полезный для профилактики диабета и не только чай - зеленый
Самый полезный для профилактики диабета и не только чай - зеленый / Фото: Коллаж: Сегодня

Как зеленый и черный, так и красный с белым чаи оказались эффективными в лечении и профилактике сахарного диабета. Так, о положительном влиянии чая на организм диабетиков и не только пишет медицинский журнал Nutrients.

Как чай влияет на организм, в чем польза?

Медики называют чай "элементом диетической терапии" при лечении диабета, также этот напиток или добавки, содержащие полифенолы чая, положительно влияют на окислительный статус, а также воспалительную и аутоиммунную реакцию организма.

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Медики отмечают положительный эффект черного, белого, красного и особенно – зеленого чая
Медики отмечают положительный эффект черного, белого, красного и особенно – зеленого чая / Фото: Pixabay

Был сделан вывод, что введение чая в рацион можно облегчить некоторые последствия окислительного стресса и воспаления, тем самым ограничив их разрушительное воздействие на организм людей с диабетом. И, следовательно, улучшив качество их жизни, независимо от типа болезни. Поэтому медики рекомендуют людям, генетически предрасположенными к диабету, обязательно включать чай в рацион. Особенно, учитывая невысокую цену напитка.

А какой именно чай лучше для профилактики диабета?

Медики отмечают положительный эффект черного, белого, красного и особенно – зеленого чая. Причем, зеленый чай оказывают положительное влияние на здоровье без значительных побочных эффектов.

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Тем не менее, если у человека уже есть проблемы с печенью плюс он принимает гепатопротекторы или другие лекарства, то зеленый чай лучше пить только после консультации со своим врачом.

Также мы писали, как правильно заварить вкусный чай.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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