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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какие продукты помогают снизить вредный холестерин

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
9 августа, 08:00
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Если вы едите каши, орехи, растительные масла плюс овощи с фруктами – то насыщаете свой организм стеролами. Эти вещества нужны нам для здоровья сердца и сосудов
Помогают снизить вредный холестерин растительные масла, орехи и семечки
Помогают снизить вредный холестерин растительные масла, орехи и семечки / Фото: Коллаж: Сегодня

Как бороться с вредным холестерином и не заработать атеросклероз? Нужно есть больше продуктов, богатых растительными стеролами. Исследование провели польские медики – результаты их труда опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков на август, которые помогут провести остаток лета весело и с пользой.

Что такое растительные стеролы и зачем они нужны?

Растительные стеролы (или стерины/фитостерины) – это вещества, относящиеся к группе стероидных спиртов, которые естественным образом присутствуют в растительной пище. Их основная ценность для человека в том, что они эффективно снижают в крови содержание вредного холестерина.

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А значит, снижается риск развития атеросклероза сосудов, улучшается кровообращение. И, в целом, богатая именно растительными стеролами пища служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Так, исследователи отмечают, что зерновые продукты и растительные масла обеспечивают почти 61% растительных стеролов, а в сочетании с овощами и фруктами – почти 80%.

В каких же продуктах больше всего стеролов?

Медики отмечают, что участники исследования в качестве основного "поставщика" стеролов употребляли масло канолы (рапсовое). Также стеролы содержатся в других более полезных растительных маслах – оливковом, облепиховом, кукурузном, во фруктах и овощах, бобовых (особенно ими богата соя), в крупах.

Для профилактики атеросклероза вместе с растительным маслом ешьте овощи
Для профилактики атеросклероза вместе с растительным маслом ешьте овощи / Фото: Unsplash

Хороший источник — стеролов- это орехи и семена. Ученые отмечают, что средиземноморский тип питания плюс постоянное употребление орехов дают заметный эффект снижения уровня вредного холестерина.

Важно!Медики советуют увеличивать потребление орехов и улучшать свои диетические привычки, которые зачастую далеки от рекомендованных для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Также мы писали, как распознать атеросклероз.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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