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Какие продукты помогают поддержать здоровье кишечника

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
16 августа, 09:35
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Чем больше пищи, богатой клетчаткой мы едим – тем здоровее наш кишечник. Растительная пища способна увеличивать в нем количество полезных бактерий
Поддержать здоровье кишечника помогут овощи, фрукты и другие продукты с клетчаткой
Поддержать здоровье кишечника помогут овощи, фрукты и другие продукты с клетчаткой / Фото: unsplash.com

Изменить микробный состав кишечника в положительную сторону можно буквально за несколько дней, если добавить в рацион больше клетчатки. Почему так важно, чтобы наш кишечник работал без сбоев и как это сделать – выяснили американские медики: результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Почему все чаще говорят о микробиоте кишечника и что это?

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Микробиота кишечника – это "хорошие" бактерии, которые живут в толстом кишечнике. Они выполняют ряд важных для организма человека функций. Сегодня ученые называют микробиоту — новым органом, достойным отдельного изучения. И, чтобы состав микробиоты был правильным, а наш кишечник работал без сбоев, важно есть больше клетчатки.

Для здоровья кишечника важно есть фрукты и овощи
Для здоровья кишечника важно есть фрукты и овощи / Фото: Depositphotos

Ведь именно от здоровья кишечника зависит, насколько крепкая наша иммунная система и не только. Также клетчатка помогает регулировать уровень глюкозы организмом и формировать каловые массы, чтобы кишечник своевременно опорожнялся.

Ученые выяснили, что типы питания с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки обладают способностью изменять микробный состав кишечника в положительную сторону. Так, средиземноморская диета, которая ранее была признана одной из самых полезных для здоровья, ориентирована на растения.

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В которых высокое содержание клетчатки и омега-3 жирных кислот и низкое содержаниее животного белка и насыщенных жиров. Соблюдение такого типа питания связано с повышенным уровнем полезных бактерий в кишечнике.

Какую именно пищу нужно есть, чтобы поддержать кишечник

Поддерживают микробиоту кишечника и даже могут изменить ее состав в положительную сторону за несколько дней продукты, богатые клетчаткой, крахмалом, полифенолами, флавоноидами. Флавоноиды присутствуют во фруктах, овощах, бобовых, ягодах, орехах и семенах. Особенно богата полифенолами черника, которую ели участники исследования.

Также медики рекомендуют не игнорировать крупы, они тоже богаты клетчаткой. А если любите хлеб и макароны, то лучше отдавать предпочтение цельнозерновому и макаронам твердых сортов.

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Ранее мы также писали, как работает клетчатка.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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