Какие продукты нельзя есть, а напитки – пить беременным, и почему

Тунец, скумбрия, консервы, сыры с плесенью – будущем маме лучше забыть про эти продукты, пока она носит ребенка. Поскольку такая еда может серьезно навредить

Беременным опасно как перебирать с весом, так и недобирать его Фото: Depositphotos

Расхожее мнение, что будущая мама должна есть много и вкусно, на самом деле ошибочно. Беременным важно питаться правильно, чтобы не набрать излишний вес, а также избегать продуктов, которые могут негативно повлиять на здоровье малыша. Естественно, будущие мамы часто более мнительны и суеверны.

От каких продуктов лучше отказаться на период беременности и чем они опасны, рассказала репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист УЗИ диагностики Татьяна Шеплякова.

Татьяна Шеплякова Фото: пресс-служба

А как связано питание мамы и здоровье будущего малыша?

Здоровье будущего малыша зависит от многих факторов, и питание женщины в период беременности – один из них. Потому что в это время у ребенка закладываются и развиваются внутренние органы и системы. А некоторые продукты могут негативно повлиять на эти процессы. Поэтому будущей маме очень важно следить за тем, что она кушает.

Ок, и какие же продукты под запретом для будущей мамы?

Беременным лучше отказаться от скумбрии, тунца, макрели, рыбы-меча: эта рыба опасна высокой концентрацией ртути. А ртуть опасна для нервной системы и мозга будущего малыша. Поэтому будущей маме подходит более безопасная в этом плане рыба, например, треска или дикий лосось.

Среди сыров следует выбирать продукты без плесени: фета, бри, горгонзола, камамбер и другие мягкие сыры опасны тем, что содержат бактерии. И могут привести к пищевому отравлению. Также стоит избегать сырых яиц и термически необработанных продуктов. Сами сырые яйца, а также соусы, тесто или различные заправки, в состав которых они входят, могут привести к заражению сальмонеллой, эта кишечная инфекция весьма распространенная. Особенно в жаркое время года. Сюда же – суши, морепродукты и так далее.

Не стоит беременным употреблять консервы – в них достаточно много натрия. Этот элемент приводит к задержке жидкости, отекам и повышает кровяное давление. Поэтому от консервированных продуктов стоит отказаться, заменив их на свежие фрукты и овощи.

Осторожнее будьте с не пастеризованными продуктами: важно, чтобы вся молочка, которую ест будущая мама проходила термическую обработку. А сырое молоко вообще не стоит пить как беременным, так и не беременным.

А можно ли беременной кофе, алкоголь или нет?

Будущей маме важно понимать, что безопасной дозы алкоголя для нее и малыша не существует. Поэтому в период беременности лучше воздержаться от спиртных напитков. Кофе не стоит пить, если есть угроза выкидыша и у женщины повышен тонус матки: кофеин может повысить тонус еще больше.

Кофе беременной не стоит пить, если есть угроза выкидыша Фото: Unsplash

А также кофеин способствует более низкой усваиваемости кальция. А это чревато более низким весом у будущего малыша. Негативно влияют на сосуды плаценты и повышают тонус матки также газированные напитки. Поэтому не стоит пить газировку, особенно сладкую. Кстати, некоторые женщины во время беременности используют сахарозаменители вместо сахара. Но они опасны тем, что способствуют набору лишнего веса будущей мамой, а также могут нарушать метаболизм и состояние микрофлоры в организме.

Напомним, что ранее мы писали про 5 важных принципов питания беременных.

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