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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какие овощи лучше всего борются с лишним весом и ожирением

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
1 октября, 17:00
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Снизить индекс массы тела и вывести лишний жир способна морковь – этот овощ обошел даже шпинат и брокколи. Также морковь помогает предупредить диабет и рак
Лучше всего борется с лишним весом и ожирением морковь
Лучше всего борется с лишним весом и ожирением морковь / Фото: freepik.com

Обычная морковь способна помочь быстрее сбросить лишние килограммы, особенно жир в области талии. К такому выводу пришли японские ученые, результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Почему именно морковь поможет похудеть

Ученые исследовали взаимосвязь между потреблением овощей, снижением индекса массы тела (ИМТ) и ожирением. Медики собрали данные питания добровольцев, у которых был лишний вес, разные степени ожирения, а также нормальные показатели массы тела.

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Все они ели не только морковь, а также брокколи, шпинат, другие зеленые овощи (зеленый перец и стручковую фасоль), тыкву, капусту. Так, самой эффективной в плане борьбы с лишним весом и ожирением оказалась морковь.

Медики объясняют это тем, что морковь богата каротиноидными антиоксидантами, такими как β-каротин, α-каротин и β-криптоксантин. Клинические исследования подтвердили, что у людей с нормальным и более низким ИМТ содержание в крови β-каротина более высокое. И именно эти люди чаще включают в свой рацион именно морковь.

Чем еще полезна морковь для здоровья?

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Поскольку морковь и другие овощи помогают избавиться от лишних килограммов, то соотвесвенно снижают риски ожирения. А ожирение является важным фактором, способствующим распространению диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака во всем мире, что приводит к снижению качества жизни.

Соответственно – чем ближе ваш вес к норме, тем ниже риск развитии ожирения, рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В этом также помогут другие овощи, а сэкономить можно, выращивая овощи или как минимум зелень – дома.

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Интересный момент – исследователи отметили, что морковь больше помогает снизить объемы жировых отложений на талии именно у женщин, чем у мужчин.

Также мы писали, что морковь помогает при высоком давлении.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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