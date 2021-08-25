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Какие макароны действительно полезны

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
25 августа, 10:25
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Макароны твердых сортов, обогащенные клетчаткой, снижают вред от неправильного питания. Впрочем, полезны любые макароны или паста из пшеницы твердых сортов
Действительно полезны макароны твердых сортов, также их дополнительно обогащают клетчаткой
Действительно полезны макароны твердых сортов, также их дополнительно обогащают клетчаткой / Фото: freepik.com

Получить нужные организму витамины группы В, Е, РР, минеральные вещества и аминокислоты помогут макароны. А дополнительно обогащенные клетчаткой макаронные изделия еще более полезны – результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

В чем польза макарон именно твердых сортов

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Медики отмечают, что что такие продукты способствуют здоровому образу жизни и могут снизить негативные последствия неправильного питания. Поэтому если вы любите пасту – то кушать ее можно и нужно, а если не любите овощи, то "добрать" важную для организма клетчатку помогут сорта макарон, дополнительно обогащенные пищевыми волокнами.

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Например, макароны из твердых сортов пшеницы с добавлением овса, чечевицы, ячменя и т.д. Также полезны макароны из других цельнозерновых культур: бобов маша, гречихи, риса. Клетчатка необходима для того, чтобы наш организм нормально работал.

Выбирайте макароны твердых сортов: внимательно читайте маркировку
Выбирайте макароны твердых сортов: внимательно читайте маркировку / Фото: freepik.com

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Такие макароны более энергетически ценны: это продукты со сложными углеводами. И, помимо содержания клетчатки, цельное зерно помогает надолго обеспечить ощущение сытости. Поэтому макароны твердых сортов подходят для тех, кто следит за своим весом и активно занимается спортом.

А чем полезна клетчатка для организма?

Пищевые волокна необходимы для нормальной работы нашего организма. Они поддерживает процесс пищеварения, создает подходящие для жизни полезных кишечных бактерий условия. Макароны твердых сортов – это продукт с низким гликемическим индексом, поэтому они способствуют снижению уровня сахара в крови и похудению, а также препятствуют появлению запоров.

Как же лучше есть макароны?

Если макароны приготовлены из обычной муки, то от такого продукта с высоким гликемическим индексом наоборот, легче набрать вес. Но если вы будете есть макароны твердых сортов с кетчупами, майонезом или сливочным маслом, в которых много жиров и сахара, то пользы от такого сочетания не будет.

Сочетать макароны лучше с тушеными овощами, сыром, растительными маслами. Если использовать соусы – то не магазинные, а готовить самим. Много идей полезных рецептов с макаронами в средиземноморской кухне: этот тип питания признан одним из самых полезных.

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Также ранее мы писали, как выбрать качественные макароны.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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