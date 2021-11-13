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Какие фрукты помогут избежать рака – исследование

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
13 ноября, 08:30
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Любимые многими яблоки не только дают нам клетчатку и витамины, но и помогают бороться с раком. Достаточно ежедневно съедать хотя бы один такой плод
Яблоки - фрукты, которые помогут избежать рака
Яблоки - фрукты, которые помогут избежать рака / Фото: unsplash.com

Чтобы добиться от яблок максимального эффекта и пользы – кушайте их с кожурой. Эти фрукты признаны одними из лучших в борьбе с раком и профилактикой онкологии, пишет журнал Nutrients.

Чем полезны яблоки в плане профилактики рака

Яблоко – широко употребляемый во всем мире фрукт, который доступен круглый год, а главное – этот плод является богатым источником фитохимических веществ. Они богаты тритерпеноидами, органическими и жирными кислотами, фенольными соединениями.

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Регулярное употребление яблок снижает заболеваемость различными видами рака
Регулярное употребление яблок снижает заболеваемость различными видами рака / Фото: Unsplash

Исследователи отмечают, что в плане профилактики рака яблоки "обязаны" флавоноидам процианидинам. Эти вещества обладают многими противораковыми свойствами, но нам вовсе не обязательно запоминать сложные названия полезных веществ. Достаточно того, что исследователи выяснили, что регулярное употребление яблок снижает заболеваемость различными видами рака.

А как правильно есть яблоки?

Медики отмечают, что полезнее есть яблоки неочищенными, поскольку кожура яблока содержит примерно в 2–4 раза более высокую концентрацию флавоноидов, чем мякоть. Особенно богаты этими противораковыми веществами сорта яблок "Гренни Смит", "Айдаред", "Красный Рим", "Джонмак", "Глостер" и "Старкинг Делишес".

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Красные яблоки сорта "Айдаред" – одни из самых лучших в плане профилактике рака
Красные яблоки сорта "Айдаред" – одни из самых лучших в плане профилактике рака / Фото: Unsplash

Достаточно съедать одно яблоко в день в качестве перекуса, а не совместно с другой пищей. Так яблоко лучше переварится и все содержащиеся в нем полезные вещества – усвоятся.

Также мы писали, как сделать сушку из яблок и груш.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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