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Какие добавки заменят кофе, чтобы худеть и оставаться бодрой

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
20 августа, 13:30
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Экстракт гарцинии используют для похудения – эта добавка конкурирует с кофе. Чтобы худеть на гарцинии и не заработать бессонницу, не стоит ее принимать вечером.
Добавки с гарцинией заменят кофе, чтобы худеть и оставаться бодрой
Добавки с гарцинией заменят кофе, чтобы худеть и оставаться бодрой / Фото: Коллаж: Сегодня

Худеть на гарцинии камбоджийской можно также эффективно, как на кофе, при этом оставаться бодрой, и излишне не перевозбуждать нервную систему. Результаты нового исследования влияния гарцинии (Garcinia cambogia) на оргнаизм при похудении опубликованы в журнале Nutrients.

Почему именно гарциния для похудения так популярна?

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Гарциния – одна из самых широко применяемых растительных добавок для снижения веса. Это растение сдержит меньше кофеина, чем другие добавки для похудения и непосредственно сам кофе. А кофеин, натуральный стимулятор, известен своей эффективностью при похудении. Гарцинию используют как дополнительное вещество в составе комплексных добавок для похудения, так и как единственный компонент.

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Исследователи рассмотрели данную добавку, как альтернативу другим продуктам для похудения, содержащим кофеин. Так, гарциния камбоджийская тоже оказывает возбуждающий эффект, аналогичный кофеину.

Но при этом гарциния действует, как энергетик более короткое время и поэтому может быть предпочтительной из-за меньшей вероятности нарушения сна. Также ученые отметили, что Garcinia cambogia (ГК), помимо потери лишнего веса помогает снизить воспалительные процессы в организме, вред от окислительного стресса.

Как же лучше принимать гарцинию для похудения

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Принимая во внимание эффект ГК, вызывающий возбуждение, исследователи рекомендуют принимать добавку в дневное время, а не вечером, для похудения. Поскольку исследования подтвердили стимулирующий эффект ГК, как добавки с эффектом потери веса.

Рекомендуемая доза добавок с гарцинией составляет 750–2800 мг / день. Но прежде чем принимать любую пищевую добавку, следует проконсультироваться врачом!

Также мы писали о том, почему после диеты и тренировок вес возвращается.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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