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Какие цельнозерновые продукты для похудения лучше – 3 трендовых суперфуда

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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17 января, 07:30
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Замена очищенного зерна цельным поможет похудеть, а еще предупредить диабет, рак и не только. Поэтому в рацион добавьте хлеб, макароны и каши из цельных зерен
Для похудения лучше есть цельнозерновые продукты, 3 трендовых суперфуда - такой хлеб, крупы и макароны твердых сортов
Для похудения лучше есть цельнозерновые продукты, 3 трендовых суперфуда - такой хлеб, крупы и макароны твердых сортов / Фото: freepik.com

Как просто улучшить здоровье и похудеть – перейти с продуктов из очищенного зерна на цельнозерновые. Замена рафинированного зерна на цельное поможет снизить риск серьезных хронических заболеваний, пишет журнал Nutrients.

В чем польза цельнозерновых продуктов

В продуктах из цельного зерна высокое содержание пищевых волокон – именно от клетчатки, отмечают исследователи, огромная польза для здоровья. Также в цельнозерновых продуктах много других полезных фитохимических веществ, жирных кислот, аминокислот, витаминов и минералов.

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В этом главное отличие цельнозернового зерна от уже очищенного, поскольку в нем остаются зародыши зерна и отруби (верхняя оболочка зерна). Цельнозерновые продукты улучшают работу кишечника, дают более длительное чувство насыщения, поэтому даже "горстка зерен" сделает вас сытой на долгое время.

Помимо похудения, переход на цельное зерно помогает снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваниях, диабета 2 типа и рака, особенно колоректальноого (то есть кишечника).

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Какие продукты из цельного зерна включить в рацион?

Продукт №1 – хлеб, едят большинство из нас – белый рафинированный батон можно заменить на буханочку цельнозернового хлеба. Однако если хлеб чуть темнее на вид, чем традиционный белый, то он не обязательно полностью сделан из цельного зерна.

Тщательно проверьте список ингредиентов, из которых он сделан: писке должно быть указано словосочетание "цельное зерно" и его производные. Для похудения рекомендован хлеб из обойной пшеничной или ржаной муки.

Продукт № 2 – цельнозерновые крупы – цельная пшеница, овес (не овсяные хлопья), рис (не шлифованный белый – а лучше корчиневый), гречка. Осторожнее с сортом гречки "ядрица", если у вас проблемы с пищеварительным трактом. При непереносимости глютена подойдут рис, гречка, киноа, кукурузная крупа.

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Макароны из твердых сортов пшеницы – полезная альтернатива кашам
Макароны из твердых сортов пшеницы – полезная альтернатива кашам / Фото: freepik.com

Если вы не очень дружите с кашами, то альтернатива – продукт № 3 – макароны из твердых сортов пшеницы. Такие цельнозерновые макароны отличаются отчетливым коричневым оттенком. В таких макаронах больше отрубей и зародышей, оболочек зерна пшеницы, поэтому и цвет продукта более темный.

Также читайте:"Так ли важен завтрак для похудения".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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