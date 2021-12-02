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Как звучит оргазм – интимные вздохи вдохновили на создание музыки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
2 декабря, 14:20
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Сексуальная близость важна, для ее пропаганды бренд секс-игрушек создал музыкальный альбом, основанный на звуках оргазмов. Как вдохновиться интимом – в статье
Звуки интима вдохновили на создание музыки, как звучит оргазм, можно послушать и использовать в интиме
Звуки интима вдохновили на создание музыки, как звучит оргазм, можно послушать и использовать в интиме / Фото: Коллаж: Сегодня

Энергия, темп и даже ощущения при занятии сексом, вылившиеся в оргазм, вдохновили бренд секс-игрушек Lelo на целый музыкальный альбом. Целых 5 песен, написанных с использованием звуков оргазмов, в сотрудничестве с продюсером и актером Мэттом Эмери, пишет Hypebae.

Звуки этому проекту "пожертвовали" добровольцы – как натуралы, так и ЛГБТ-пары, молодежь и пожилые, которые занимались сексом. Эти звуки вдохновили музыкантов на такое творчество – так почему бы не использовать созданные композиции, чтобы "разжечь огонь" в отношениях, которые подугасли?

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Инструменты для создания музыки были выбраны, исходя из характеристик звуков оргазмов
Инструменты для создания музыки были выбраны, исходя из характеристик звуков оргазмов / Фото: freepik.com

Сам продюсер отметил, что результат битов отражает "энергию, темп и ощущение каждого индивидуального опыта". Композиции написаны в разных жанрах, поскольку ощущения и тоны от каждого записанного оргазма вдохновляли создателей треков по-разному.

Инструменты были выбраны, исходя из характеристик услышанного, то есть звуков оргазмов. А также из-за аспектов мелодии или ритма. Так, интимное дыхание отобразил саксофон, местами – фортепианные пассажи или "диалоги" между гитарами.

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Также мы ранее писали, как из зачем говорить с детьми об интиме.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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