Как звучит оргазм – интимные вздохи вдохновили на создание музыки

Энергия, темп и даже ощущения при занятии сексом, вылившиеся в оргазм, вдохновили бренд секс-игрушек Lelo на целый музыкальный альбом. Целых 5 песен, написанных с использованием звуков оргазмов, в сотрудничестве с продюсером и актером Мэттом Эмери, пишет Hypebae.
Звуки этому проекту "пожертвовали" добровольцы – как натуралы, так и ЛГБТ-пары, молодежь и пожилые, которые занимались сексом. Эти звуки вдохновили музыкантов на такое творчество – так почему бы не использовать созданные композиции, чтобы "разжечь огонь" в отношениях, которые подугасли?
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Сам продюсер отметил, что результат битов отражает "энергию, темп и ощущение каждого индивидуального опыта". Композиции написаны в разных жанрах, поскольку ощущения и тоны от каждого записанного оргазма вдохновляли создателей треков по-разному.
Инструменты были выбраны, исходя из характеристик услышанного, то есть звуков оргазмов. А также из-за аспектов мелодии или ритма. Так, интимное дыхание отобразил саксофон, местами – фортепианные пассажи или "диалоги" между гитарами.
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