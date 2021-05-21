Как заставить вес не возвращаться: чек-лист ошибок при похудении
Удалось сбросить 5 кило, но вес вернулся? Похудеть и удержать вес получится, ускорив замедленный обмен веществ. Как это сделать правильно, подсказала диетолог
В борьбе за фигуру мечты мы устраиваем разгрузочные дни и даже недели голодания, садимся на моно-диеты, в итоге после похудения вес опять возвращается к тому же количеству килограммов, а то и больше. Почему так происходит, какие ошибки при похудении вызывают возврат лишних килограммов, каких продукты стоит употреблять при похудении – рассказала наш постоянный эксперт, диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.
Что мы чаще всего делаем, чтобы быстро похудеть? Садимся на жесткую диету или вообще устраиваем разгрузочные дни. Но наш организм – система сложная, и если его резко лишить того, к чему он привык, то будет соответствующая реакция. Если резко сократить в рационе углеводы, это может вызвать в дальнейшем неконтролируемый аппетит; а сильное урезание в меню жиров часто приводит к дисбалансу в обменных процессах и нарушениям в гормональной системе. В итоге после окончания голодания или диеты организм будет стараться восполнить те "лишения", которые испытал во время диеты или голодания.
Да, после жестких диет, моно-питания или разгрузочных недель похудение происходит, но как правило – временно. То есть потом килограммы возвращаются, да еще могут "прихватить" с собою лишние. Постоянно голодать или сидеть на диетах опасно, можно заработать серьезные проблемы с внутренними органами.
Когда мы садимся на диету или начинаем исключать из рациона сладости, конфеты или выпечку, нам не хватает сладкого. И многие начинают компенсировать этот недостаток фруктами, особенно налегая на самые сладкие. Есть много фруктов при похудении – ошибка. Фруктозу, которой богаты фрукты, организм переварит в сахар и затем отложит, так появятся лишние жировые запасы. Поэтому не стоит объедаться фруктами, едим их умеренно и в первой половине дня.
Вторая частая ошибка – пить мало воды. Понятно, что не всем нужно именно 2 литра воды в день, но в период похудения соблюдать водный баланс особенно важно. Вода очистит организм естественным образом, поэтому если вы вообще забываете пить, то можно заводить будильник или ставить на видном месте бутылки с чистой питьевой водой.
Третья ошибка, хотя для многих она может быть основной – это нерешенные психологические проблемы. Все в нашей голове, в том числе и психологические причины, из-за которых вы набрали лишние килограммы: детские травмы, нереализованность по жизни, запутанность в личных отношениях. Пока эти причины не будут решены, они будут "запускать" механизмы набора веса (переедание, желание заедать стресс, нежелание есть здоровую пищу и быть активными физически и так далее) и вы будете возвращаться в отправную точку.
Четвертая ошибка – мало двигаться. Благодаря спорту или другой физической активности еще сильнее ускоряется метаболизм, укрепляются мышцы, держится тонус кожи. Не обязательно пропадать в спортзале. Просто не забывайте больше ходить пешком, подниматься по ступеням, делать разминку или гимнастику. Именно с комплексом физической активности получится и быстрее похудеть, и удержать нормальный вес. Но конечно же главный залог успешного похудения – это правильно составленный рацион.
Чтобы наполниться энергий на весь день, попробуйте белковые завтраки плюс овощи – свежие или пареные. И конечно фрукты, ведь с пользой для здоровья их следует есть именно в первой половине дня.
Обед – это фундаментальный прием пищи: в это время в организме происходит максимальная концентрация активных ферментов, которые помогают переварить еду. Для обеда подходят рыба, мясо и продукты с медленными углеводами: суп из тыквы, красное или белое мясо (свинину лучше не брать), лосось, свекольный салат, квашенная капуста, цельнозерновая каша.
В конце обеда тоже допустимо съесть фрукт, тогда вечером не так будет хотеться сладкого. Если не можете без хлеба, то выбирайте злаковый серый или черный: в белом хлебе пользы минимум.
А ужин лучше сделать легким, ведь ночью выработка ферментов и обменные процессы в организме замедляются. Не ешьте на ночь (да и желательно вообще) жаренного, лучше приготовить на пару или сварить, кладите умеренное количество масла.
Как правило, проблемы с лишним весом – это следствие негативных моментов: болезней, стресса, нестабильности в семье или на работе. Нужно понять, что к этому привело, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу, если сами не справляетесь. Осознанность в борьбе с лишним весом тоже очень важна: такой человек может осознать, зачем он делает те или иные вещи и к чему они приведут, не перекладывает ответственность на других, использует методы выхода из стресса и сам руководит своим состоянием: всему этому можно научиться.
В процессе похудения важна не только самодисциплина, но и самомотивация. Создайте настроение: сервируйте стол красиво, перед едой отложите телефон, не ешьте перед ноутбуком или телевизором.
Можно даже думать и убеждать себя вслух, говоря: "Я ем злаки, они полезные и вкусные". Так мы даем мозгу команду насытиться через рецепторы нашего языка.
Напомним, что ранее мы также писали о том, как похудеть без спортзала.
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