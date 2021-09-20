Как защитить ребенка от ротавируса – отвечает доктор Комаровский

Может ли ребенок заразиться ротавирусом в школе и нужно ли вакцинировать детей от этой инфекции – доктор Комаровский рассказал в программе "Ранок з Україною".

Защитить ребенка от ротавирусной инфекции поможет гигиена и вакцина / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие родители уверены, что ротавирус возникает у детей из-за посещения школы. Однако ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" не согласен с этим и рассказал в программе "Ранок з Україною", в чем причина заболевания и когда необходимо сделать прививку.

Ротавирус вызывает острые кишечные инфекции, он чрезвычайно распространен в окружающей среде.

Как ребенок может заразиться ротавирусом?

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По словам Евгения Комаровского, дети инфицируются ротавирусом тогда, когда начинают активно перемещаться в пространстве, общаться с теми, кто хочет взять ребенка на руки, обнять его или поцеловать.

Чем больше людей вокруг ребенка, тем больше вероятность именно для маленького ребенка от 6 месяцев и до 2 лет заболеть ротавирусной инфекцией, – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Она опасна именно в этом возрасте, потому что появляются диарея, обезвоживание. А заставить ребенка пить в таком возрасте очень сложно. В результате приходится ехать в больницу, лежать под капельницей.

Зная эти нюансы, становится ясно, что посещение школы не имеет никакой связи с ротавирусной инфекцией. И если родители хотят обезопасить ребенка от кишечных инфекций, то все, что нужно сделать – научить ребенка тщательно мыть руки, соблюдать правила личной гигиены и не есть непонятную еду. Это действительно очень важно.

Нужно ли делать прививки от ротавируса детям?

По словам врача-педиатра высшей категории, в странах, где правительство не хочет, чтобы дети болели ротавирусной инфекцией, в календарь прививок включена очень эффективная и безопасная вакцина против нее.

Такую вакцину даже не нужно колоть, это капельки. Ее используют так, чтобы закончить вакцинацию к возрасту 6 месяцев, – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – То есть к тому моменту, когда ребенок начнет ползать и изучать мир, он уже будет защищен.

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В Украине вакцина от ротавирусной инфекции зарегистрирована и доступна. Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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