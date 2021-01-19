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Как защитить лицо от мороза: 8 правил

Сегодня, 18:35

Откажитесь от увлажняющего крема, ухаживайте за кожей вокруг глаз и губ

От сильных морозов до минус 18 градусов в шоке все, особенно наша кожа. Холод оказывает негативное влияние на кожу лица, делая ее сухой и шелушащей. Как защитить кожу лица зимой от шелушения и обморожения, рассказала Сегодня.Lifestyle косметолог Марина Супрун.

Косметолог, трихолог Марина Супрун
Косметолог, трихолог Марина Супрун
Фото: instagram/cosmetolog_zaporozhye

Пользуйтесь питательным, а не увлажняющим кремом

Крайне важно, какой именно крем мы наносим. Главное – он не должен быть увлажняющим, поскольку на сильном ветре или морозе вся влага, которой мы насытили клетки кожи перед выходом из дома, будет не на пользу из-за перепада температур.

Вместо увлажнения мы легко можем получить разрушение эпидермиса и даже воспаление. Следствием будут шелушение, красные пятна, воспаления, как вариант – обострение купероза/розацеа или акне.

Крем должен быть питательным и подобранным по типу кожи, либо это может быть крем-эпителизант (такие кремы часто назначают для восстановления после агрессивных процедур химического пилинга, лазерной шлифовки). Они отлично подходят для чувствительной сухой и/или обезвоженной кожи.

Наносите крем минимум за полчаса до выхода на улицу

Наносите крем минимум за полчаса до выхода на улицу
Наносите крем минимум за полчаса до выхода на улицу
Фото: Depositphotos

Из-за густой, насыщенной жирами структуры "зимние" кремы впитываются медленно. Поэтому наносить их нужно не непосредственно перед выходом на улицу, а за полчаса до того. Если наносить крем за несколько минут до выхода, он не будет выполнять свои защитные функции.

Если светит солнце, наносите солнцезащитный крем

Если светит солнце, наносите солнцезащитный крем
Если светит солнце, наносите солнцезащитный крем
Фото: Depositphotos

Зимой, как и летом, несмотря на короткий световой день и частую пасмурность, УФ-лучей также активны. Неверно полагать, что зимой невозможна пигментация – возможна. Поэтому крайне важно защищать кожу SPF-средствами не только летом, но и в осенне-зимний период.

Разница будет лишь в показателе SPF: летом – не менее 30, зимой можно брать более облегченный вариант – 15. Однако если вы проходите процедуры пилинга, шлифовок или активно используете грубый скраб, SPF следует выбирать с более высоким фактором защиты.

Также для женщин, имеющих активную глубокую пигментацию кожи, стоит использовать крем с SPF 30 уже в феврале.

Используйте косметику без спирта

Используйте косметику без спирта
Используйте косметику без спирта
Фото: Depositphotos

Спирт обезвоживает и высушивает кожу. Чем сильнее кожа обезвожена, тем большее воспаление внутри клетки, раздражение кожи и стресс. Она становится еще более чувствительна к любым изменениям окружающей среды, в том числе к перепадам температуры.

Пользуйтесь гигиенической помадой

Пользуйтесь гигиенической помадой
Пользуйтесь гигиенической помадой
Фото: Pixabay

Гигиеническая помада, особенно не имеющая в составе плотных пигментов, шиммеров и прочего, как и крем-эпителизант, защищает чувствительную и тонкую кожу губ от обезвоживания, пересыхания и появления трещин. Чем более органический состав и покрывающая способность (плотность, густота) таких помад-бальзамов – тем лучше защита кожи.

Используйте специальный крем для век

Используйте специальный крем для век
Используйте специальный крем для век
Фото: Depositphotos

У многих женщин с сухой кожей, особенно имеющих атопический дерматит, помимо частых зон шелушения – щек, губ, страдает кожа век и всей периорбитальной (окологлазной) зоны. Шелушения и покраснения – частые спутники, особенно в местах коррекции линии бровей, поскольку часто мы травмируем эту зону механически, устраняя неактуальные волоски, участки уголков глаз и непосредственно самих век.

Эту зону также можно и нужно защищать. Так как кожа в периорбитальной зоне более тонкая и нежная и не имеет активных сальных желез, как в Т-зоне, например, существуют специальные кремы и кремы-бальзамы с составами, защищающими и обволакивающими кожу. Также можно подобрать крем для глаз, который будет хорошо питать и защищать кожу.

Замените скраб пилингом

Замените скраб пилингом
Замените скраб пилингом
Фото: Depositphotos

Скраб – это средство с условно крупными абразивными частицами, которые в процессе массажа шлифуют и отшелушивают ороговевшие клетки кожи, делая ее более мягкой и обновленной. Однако в зимний период, тем более для чувствительной, раздраженной и сухой кожи, это средство является слишком грубым и травмирующим.

Скраб в таком случае лучше заменить на гоммаж – более мелкодисперсные частички, с меньшей травмирующей способностью в составе, а сама консистенция и основа, в которой они находятся, более питательная и деликатная по отношению к коже.

Как правильно готовиться к косметологическим процедурам зимой

Как правильно готовиться к косметологическим процедурам зимой
Как правильно готовиться к косметологическим процедурам зимой
Фото: Depositphotos

Стоит обратить внимание также на сугубо осенне-зимние процедуры: химический пилинг, алмазную или лазерную шлифовку. К процедурам следует готовиться заблаговременно, учитывать все особенности и тип кожи, а также понимать, что чем более чувствительна и обезвожена кожа в момент процедуры, тем тяжелее будет проходить восстановление, с длительным реабилитационным периодом, с возможными покраснениями, воспалениями и т. д.

Следует понимать, что чем сильнее мы стимулирует эпидермис к обновлению, тем лучше мы должны ухаживать за кожей до и после таких процедур, чтобы она имела ресурсы на это обновление и восстановление.

Необходимо пересмотреть домашний уход и обратиться к косметологу за консультацией, чтобы, проанализировав состояние кожи, подобрать актуальный и правильный уход в зимний период, а также подготовить ее для дальнейших вмешательств. Особенно если вы планируете проводить их самостоятельно.

Узнайте также, как правильно ухаживать за волосами зимой – смотрите видео:

Тем временем кардиолог рассказал, как согреться во время морозов на улице, дома и в офисе.

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Источник: Сегодня
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