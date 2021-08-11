Как защищать волосы на солнце – что нужно делать

Летом от солнца страдает не только кожа, но и волосы, особенно когда едем к морю. Сохранить волосы помогут специальные средства, правильный уход и головной убор

Защитить волосы на солнце помогут головной убор и специальные средства / Фото: freepik.com

Сухими и ломкими волосы могут стать не только от воздействия ультрафиолета, а также от морской воды, хлорированной воды в бассейнах. Чем же так вредны солнце и морская соль для волос,какие средства использовать, чтобы защитить волосы и как их правильно наносить – рассказала косметолог Яна Коркодим.

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Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

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В чем опасность солнца и моря для волос

Если долго находиться на солнце без головного убора, то можно не только перегреться и получить солнечный удар. Под воздействием УФ-лучей наши волосы "выгорают" - то есть обесцвечиваются. И если ваши русые локоны к концу отпуска стали "блондинистыми", то значит, что волосы сильно повредились.

Даже если вам и идет блонд, под воздействием солнца разрушаются меланиновые пигменты – волосы меняют цвет. Но еще более губительна для волос потеря кератина, а каждый волосок на нашей голове состоит практически полностью из этого вещества. Добавьте сюда морскую воду: при ее высыхании соль кристаллизуется на волосах, разрушая верхний слой волос, вытягивает влагу.

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Губительно на волосы действует не только солнце, а и морская вода / Фото: unsplash.com

В итоге и так перегретые на солнце и поврежденные волосы становятся совсем сухими, блеклыми, ломкими. Поэтому важно защищать волосы как с помощью головного убора, так и специальных уходовых средств. Волосам, как и коже, нужны средства с SPF – то есть солнцезащитным действием.

Как же можно защитить волосы?

Существует множество шампуней, кондиционеров, бальзамов и так далее для волос именно с SPF защитой. Они помогают удержать влагу в волосах, таким образом локоны меньше пересыхают. Например, спреи-кондиционеры с водостойкими УФ-фильтрами наносятся перед походом на пляж, утром, на влажные волосы.

Важный момент: защитные средства, как и уходовые (кондиционер, бальзам, маска) наносятся на чистые, вымытые волосы. Локоны следует хорошенько подсушить полотенцем, и потом нанести средство на влажные волосы, а не мокрые (с волос не должна капать вода). Смывать такое средство нужно после того, как вернулись с пляжа.

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Вообще после купания, особенно в морской воде нужно тщательно вымыть не только тело, но и голову с волосами. Чтобы смыть морскую соль и песок: для таких случаев подойдет защитный шампунь, который содержит липиды, молочко иланг-иланга, масло макадамии и другие компоненты, которые восстанавливают и питают.

Также используйте кондиционер или восстанавливающий бальзам. После того, как его нанесли, подержали, не забудьте смыть.

А можно защитить волосы с помощью масел?

Масла, нанесенные на волосы, действительно создают защитный слой, а также увлажняют. Из натуральных масел эффективным в борьбе с ультрафиолетом признано кокосовое масло. Но намасленные волосы под открытым солнцем будут сильнее нагреваться, поэтому либо прячьте волосы, покрытые маслом, под шляпой или платком.

Либо отправляясь на пляж вместо масла наносите несмываемый увлажняющий крем для волос или, как уже сказано – спрей с UV-защитой. Такой спрей также можно и в течение дня периодически наносить на волосы, пока вы на улице. А еще на время отпуска лучше отказаться от процедур, которые могут дополнительно пересушивать волосы.

То есть не стоит сушить волосы феном?

Если никак не можете без фена, то хотя бы не сушите волосы слишком горячим воздухом, выбирайте более щадящий режим. Плюс дайте и так поврежденным солнцем и морской солью волосам отдохнуть: откажитесь на это время от стайлинга, горячих укладок, использования утюжков, а также окраски волос.

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Конечно на море хочется поехать со свежими, окрашенными волосами, если вы регулярно красите локоны. Тогда запаситесь шампунем и кондиционером, которые поддерживают цвет окрашенных волос. Во многих из них содержатся защитные компоненты от УФ-лучей.

Расческа должна быть мягкой, с редкими зубьями, чтобы не повреждать волосы / Фото: Depositphotos

И старайтесь более щадяще расчесывать волосы, не расчесывайте слишком мокрые локоны, дайте им подсохнуть. Расческа должна быть мягкой, с редкими зубьями. А вычесывать локоны начинайте снизу-вверх, начиная от кончиков и постепенно поднимаясь к корням.

Также завязывайте волосы мягкими резинками, а не тугими заколками, чтобы меньше травмировать структуру волос. Если волосы даже после мытья со специальными средствами плохо расчесываются, то поможет специальная сыворотка.

Какие еще средства помогут волосам?

Сыворотка для волос или воск, то есть несмываемое увлажняющее средство, которое наносится уже после мыться с шампунями, кондиционера, бальзама или маски, облегчит расчесывание. Если же волосы у вас плохо расчесывались и до поездки на море, то важно понять, не вызвана ли излишняя сухость и "склеивание" локонов проблемами со здоровьем. В этом поможет разобраться врач-трихолог.

Также для поддержания волос используются гидролаты – это такие спреи на основе растительных экстрактов, которые не нужно смывать. Гидролаты – хорошая альтернатива термальной воде, которая на море может сушить кожу и волосы. А наносят их не только на волосы, но и на кожу в течение дня.

А что делать по возвращении домой?

Максимально увлажнять и восстанавливать волосы: здесь самое время вспомнить о маслах – это отличный способ оживить волосы. Перед нанесением масла волосы нужно вымыть шампунем. Затем отжать полотенцем, только после этого равномерным слоем нанести масло.

Сначала надо вымыть волосы, потом подсушить полотенцем и лишь потом наносить масло / Фото: Коллаж: Сегодня

Можно подержать масло минут 20, затем смыть или если волосы сильно пересушены – оставить на ночь. Лучше не надевать шапочку или заворачивать волосы пакетом (это помешает вам выспаться), а надеть старую наволочку. Которую потом будет не жалко выбросить.

Масло смывается шампунем, если с одного раза оно не смылось, то скорее всего масло не очень качественное. Масла лучше брать первого холодного отжима, а не рафинированные, они полезнее.

Также помогут восстановить волосы уже готовые маски, приобретайте те, в составе которых есть аминокислоты, особенно гиалуроновая кислота.

На заметку! Если кончики волос безнадежно посеклись и истрепались, то лучше их подстричь. И не расстраивайтесь, если ваши волосы не станут моментально гладкими и шелковистыми. Солнце, морская соль, хлорированная вода из бассейна их методично разрушали, поэтому для восстановления понадобится время.

Также раньше мы писали, зачем делать скраб для кожи головы и кому.