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Три утренние упражнения из йоги, которые подарят заряд бодрости на целый день

Сегодня, 08:00

Положение тела помогут облегчить неприятные ощущения в шее и во всех отделах позвоночника

Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Григорий Герман знают, как выглядеть бодро с самого утра. Вместе с инструктором по йоге Кариной Харчинской телезвезды поделились упражнениями, которые зарядят позитивом и помогут чувствовать легкость в течение всего дня.

Простые положение тела помогут облегчить неприятные ощущения в шее и во всех отделах позвоночника – уверяет инструктор по йоге Карина Харчинская. Она рассказала о трех упражнениях, которые сделают вас здоровыми и бодрыми в течение дня.

Упражнение первое. Будьте как кошка

Поза йоги
Поза йоги
Фото: Depositphotos

Очень плавно войти в позу кошки. И мягкими шагами начать двигаться, топтаться. Можно согнуть колени, еще больше провалиться грудным отделом. При этом важно не переносить вес тела на руки. В этом упражнении лучше максимально расслабиться. Тогда не будет болеть шея и спина.

Второе упражнение. Делайте плавные скручивания

Поза йоги
Поза йоги
Фото: Depositphotos

Выпрямить ножки, одну ладонь поставить над коленом и делать плавные, мягкие небольшие скручивания. На одну ногу, а потом на вторую, мягко опускаясь по сторонам. Но не пытайтесь закрутить себя слишком сильно. Двигайтесь плавно.

Упражнение третье. Побудьте бабочкой

Поза йоги
Поза йоги
Фото: Depositphotos

Надо сесть в позу бабочки – соединить стопы. Положить ладони внизу живота, расслабить спину и задержаться в этом положении. Под своим собственным весом вы можете влиять на ваши мышцы – они будут продавливаться и расслабляться.

Важно стопы не упирать в пол, а раскрыть их. В позе бабочки желательно провести хотя бы пять минут.

Всего 3 упражнения и 15 минутная утренняя зарядка – и вы будете активными, сияющими и здоровыми на протяжении целого дня!

Как правильно делать эти упражнения – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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