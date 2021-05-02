Как выйти из поста без вреда для здоровья — 5 правил от диетолога

Если по окончании поста вознаградить себя шашлыками и алкоголем, то праздники можно провести в больнице. Как правильно выходить из поста – в материале

Из года в год в первый день окончания Великого поста клиники переполнены людьми, у которых началось несварение желудка, обострился панкреатит или прихватила печень. Чтобы не оказаться в их числе, даже если вы постились "не в полную", а тем более – если соблюдали Великий пост, важно правильно вернуться в режим питания. Что произошло с организмом за время поста, почему резкий выход из него может навредить и как правильно вводить в меню привычные продукты – рассказал аллерголог, тренер по фитнесу, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща, диетолог Александр Кущ.

Александр Кущ Фото: пресс-служба

Что же происходит за период поста и почему все говорят о правильном выходе из него?

Пост для организма – это однозначно большой стресс. Некоторые до сих пор путают пост с диетой, разгрузкой, чисткой, детоксом и так далее. Но нет, пост – это в первую очередь духовная практика. Поэтому в отличие от любой диеты в время поста резко, (а не постепенно, как в диетах или детокс-программах) ограничиваются некоторые продукты – в основном это мясо (то есть белковая пища) и алкоголь. А потом человек так же резко к ним возвращается.

Вот тут и начинаются проблемы: вернувшись радостными после Пасхальной службы народ спешит разговляться, завтракать не только крашеными яйцами – а также колбасами, жареным мясом, наваристым борщом, щедро приправив все это алкоголем.

Но за эти полтора месяца организм, который отвык от животного белка, перестроился. А исключение определенной группы продуктов из рациона привело к тому, что организм получил определенный сигнал и отключил на это время производство определенных ферментов, которые вырабатывают поджелудочной и другими органами.

Например, если убрать из рациона мясо, то и уровень соляной кислоты в желудке, необходимый для переработки животного белка, падает. И как только после длительного воздержания мы резко возвращаем то же мясо, начинаются проблемы со здоровьем и новый стресс для организма – от расстройства пищеварения до более серьезных последствий.

Чем же опасен быстрый выход из поста?

Животные жиры, которые во время поста человек не употреблял, могут стать так называемыми провокаторами. Так, желчно-выводящая система может испытать стресс из-за обилия мяса и мясных бульонов, это вызовет резкое отделение желчи. Почки тоже могут быть не готовы к такой белковой нагрузке, в итоге случаются почечная и печеночная колика, приступы подагры, расстройства пищеварения, нарушения работы кишечника. Поэтому при проблемах с почками, печенью и желудком резко набрасываться на отбивные и котлеты опасно.

Красное мясо вводите в рацион после поста в последнюю очередь Фото: unsplash.com

И это происходит не потому, что животные белки вредны: они полезны, богаты железом, различными микроэлементами и нужны нашему организму. Просто организму нужно снова перестроиться, и сделать это не резко, а плавно. Впрочем, даже полностью здоровый человек должен выходить из поста постепенно, чтобы не навредить здоровью.

Получается, что пост не так уж и полезен для здоровья?

Пост, как уже сказано – не метод для оздоровления или похудения. Наоборот, на продуктах, которые входят в меню для Великого поста, можно набрать вес. Мнение, что именно за счет мяса человек набирает вес – ошибочно: поправиться можно из-за неправильного приготовления мясных блюд, как и растительных тоже. Жареная картошка, транс-жиры, которые производятся в процессе жарки, постоянное мучное в рационе, углеводы, особенно быстрые, – все это в больших количествах как раз способствует набору лишнего веса.

Польза рациона на посту в плане похудения сомнительна – овощи, орехи, семена обладают низким индексом насыщения, люди начинают есть больше и могут даже поправиться.

Помог ли пост оздоровиться или нет, легко понять по тому, за счет чего вы похудели. Если человек похудел за счет мышц, кожи, то это не о здоровье, он потерял мышечную массу, а вместе с ней энергию и силу.

Полезное похудение должно происходить за счет потери жировой ткани. Также понять, правильно вы выходите из поста или нет, поможет анализ того "что на выходе". То есть если кишечник опорожняется непереваренной пищей или вовсе начались запоры, то значит ваш организм не включился, ферментообразующие органы не заработали на полную мощность, и к выбору продуктов нужно подойти еще тщательнее.

Хорошо, а как же правильно выходить из поста?

Правило № 1 – белковая пища должна быть легкой и легко усваиваться. Начните кушать яйца, икру (любой рыбы, не обязательно красную или черную), саму рыбу, можно самую недорогую (отварную или запеченную, а не жареную), кисломолочные продукты – кефир, нежирную сметану, творог. Цельного молока в первые дни выхода из поста избегайте. Также ешьте меньше рафинированных углеводов и сладостей.

Правило № 2 – питание должно быть дробным. Лучше есть по 5-6 раз в день, мелкими порциями те же легкие продукты и смотреть на реакцию организма. Потому что в этот период даже привычные продукты, которые вы не исключали из рациона, могут вызвать аллергическую реакцию на фоне возвращения белковой животной пищи. Например, те же фрукты или ягоды. Пожилым людям или тем, у кого пищеварительная система – слабое место, рекомендуется вести дневник. И отмечать в нем, что вы ели и какая была реакция организма.

Правило № 3 – красное мясо вводите в рацион в последнюю очередь. Опять же, в течение первых неделю после поста воздержитесь от жареных отбивных, шашлыков, стейков. Помните – сначала вареное или запеченное мясо и по чуть-чуть.

Правило № 4 – лучшие мясные блюда после поста – это субпродукты. Для адаптации организма подойдут печенка, язык, куриные сердца или паштеты из них (но домашнего приготовления).

Правило № 5 – скажите пока "нет" морепродуктам и крепкому алкоголю. Морепродукты стоит придержать, поскольку в них накапливаются токсины. Для ослабленного постом организма такая еда может вызвать дополнительную интоксикацию. Также воздержитесь от водки, виски, коньяка и прочего крепкого алкоголя. Алкоголь в организме превращается в этанол, а затем дегидрируется в ацетальдегид – это очень токсичный яд для ослабленной за время поста печени.

А вино можно пить и как правильно, чтобы не навредить?

Если очень хочется выпить алкоголь, то остановите выбор на вине. Но разбавьте спиртное водой, лучше без газа. Разбавлять вино стоит из пропорции один к двум, пить – небольшими порциями.

А что по питьевому режиму в целом, сколько и чего пить?

Углеводистая пища, которой много в постных рецептах, и так провоцирует жажду. Поэтому постящийся человек начинает пить больше жидкости – продолжать стоит и при выходе из поста. Пейте в первую очередь чистую воду, лучше выпивать стакан воды за 30 минут до или после еды.

Травяные и фруктовые чаи, узвары очень хорошо пить после выхода из поста Фото: Depositphotos

Не забывайте про травяные чаи, отвары, узвар – он особенно хорошо помогает оттоку желчи. По общему количеству – прислушивайтесь к своему организму. Если уж быть точным, то нужно выпивать 300 мл воды на 1 кг идеального веса – это необходимое нам количество жидкости.

А как посчитать свой идеальный вес?

Самый популярный метод быстрой оценки веса – это метод французского врача Брока.

Формула Брока для людей с нормальным телосложением:

вес (идеальный) = рост – 100 (при росте менее 165 см);

вес (идеальный) = рост – 105 (при росте 166 – 175 см);

вес (идеальный) = рост – 110 (при росте выше 175 см).

Если у Вас астенический (худощавый) тип телосложения, то полученный результат снижают на 10%, при гиперстеническом типе телосложения увеличьте на 10%.

А можно ли помочь себе ферментами и какие добавки принимать?

добавок для поддержания организма можно принимать витамины, цинк, селен, выбрать комплекс микроэлементов в сочетании с аминокислотами. Хорошо подходят Омега-3, эти полиненасыщенные кислоты, они наиболее щадящие для пищеварения и поддержат ваш организм.

Помимо пищевых добавок оставьте (или включите) в рацион крупы, лучше без глютена – рис, киноа, просо, гречку, любые, в которых не клейковины.

Самое главное – не назначайте сами себе ферментативных препаратов либо других лекарств! А если нездоровится – то сразу обратитесь за помощью к специалисту, как минимум – к семейному врачу.

Напомним, что ранее мы писали о том, как правильно питаться в пост, чтобы не набрать вес.

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