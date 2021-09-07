Как выбрать профессионального косметолога – отвечает врач

Врач дерматовенеролог и косметолог Наталья Чайка советует прежде всего, попросить специалиста предъявить диплом о высшем медицинском образовании, ведь только врач имеет право делать инъекции красоты.
В ходе масштабного эксперимента "Головної теми" выяснилось, что каждый пятый косметолог в Украине предоставляет свои услуги без высшего профильного образования, а, следовательно, и не гарантирует оказание квалифицированной помощи в случае осложнений.
Косметолог должен тщательно проконсультировать клиента и проинформировать о противопоказаниях к процедурам. Во время приема хороший специалист спрашивает про:
- беременность,
- лактацию,
- аутоиммунные заболевания,
- заболевания кожи,
- активный герпес,
- заболевания со стороны щитовидной железы,
- аллергические реакции.
Стоит проверить наличие у специалиста сертификатов на препараты, чтобы убедиться, что средство разрешено для использования в инъекционной косметологии.
Непременно следует обращать внимание на соблюдение санитарных норм в косметологическом кабинете, говорит Наталья Чайка:
Если мы делаем инъекции, обязательно должно обрабатываться помещение и кварцеваться. Например, во время укола формируется раневой канал, а в воздухе есть куча бактерий и микроорганизмов.
Эксперт советует не давать предоплату – это может быть мошенничеством. Профессиональные косметологи не заказывают препараты для конкретного клиента. У настоящего специалиста все препараты всегда под рукой, и он никогда не попросит предоплату.
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