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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как выбрать профессионального косметолога – отвечает врач

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
7 сентября, 10:00
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В проекте "Головна тема. Перезавантаження" с Еленой Кот на канале "Украина" эксперт дерматовенеролог дала советы, на что следует обращать внимание при выборе специалиста, которому можно доверить свое лицо
Телеведущая Елена Кот
Телеведущая Елена Кот / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Врач дерматовенеролог и косметолог Наталья Чайка советует прежде всего, попросить специалиста предъявить диплом о высшем медицинском образовании, ведь только врач имеет право делать инъекции красоты.

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В ходе масштабного эксперимента "Головної теми" выяснилось, что каждый пятый косметолог в Украине предоставляет свои услуги без высшего профильного образования, а, следовательно, и не гарантирует оказание квалифицированной помощи в случае осложнений.

Косметолог должен тщательно проконсультировать клиента и проинформировать о противопоказаниях к процедурам. Во время приема хороший специалист спрашивает про:

  • беременность,
  • лактацию,
  • аутоиммунные заболевания,
  • заболевания кожи,
  • активный герпес,
  • заболевания со стороны щитовидной железы,
  • аллергические реакции.

Стоит проверить наличие у специалиста сертификатов на препараты, чтобы убедиться, что средство разрешено для использования в инъекционной косметологии.

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Как правильно ухаживать за кожей весной
Как правильно ухаживать за кожей весной / Фото: freepik.com

Непременно следует обращать внимание на соблюдение санитарных норм в косметологическом кабинете, говорит Наталья Чайка:

Если мы делаем инъекции, обязательно должно обрабатываться помещение и кварцеваться. Например, во время укола формируется раневой канал, а в воздухе есть куча бактерий и микроорганизмов.

Эксперт советует не давать предоплату – это может быть мошенничеством. Профессиональные косметологи не заказывают препараты для конкретного клиента. У настоящего специалиста все препараты всегда под рукой, и он никогда не попросит предоплату.

Смотрите программу "Головна тема. Перезавантаження" в субботу в 20:00 на канале "Украина"!

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Тем временем мы выяснили, как не заболеть ОРВИ, простудой или гриппом.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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