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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как выбрать полезное и качественное оливковое масло

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
17 августа, 13:40
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Оливковое масло считают полезным для здоровья, оно помогает избежать инфаркта, инсульта и не только. Как выбрать настоящее оливковое масло – в сюжете
Чтобы выбрать полезное и качественное оливковое масло, изучайте этикетку
Чтобы выбрать полезное и качественное оливковое масло, изучайте этикетку / Фото: Коллаж: Сегодня

Оливковое масло – мощный антиоксидант, оно выводит из организма соли тяжелых металлов, повышает иммунитет, замедляет процесс старения клеток. Чем еще полезно оливковое масло, может ли качественное масло оливы стоить дешево и как выбрать настоящее, а не подделку – разбирался Владислав Паливода.

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Чем полезно оливковое масло

Оливковое масло популярно из-за своих полезных свойств: например, телеведущая Иванна Онуфрийчук оливковым маслом приправляют чуть ли не каждое блюдо. И не потому, что обожает вкус масла оливы, а потому что считает его низкокалорийным, полезным и убеждена: этот продукт помогает поддерживать себя в прекрасной форме.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук убеждена в пользе оливкового масла
Телеведущая Иванна Онуфрийчук убеждена в пользе оливкового масла / Фото: Коллаж: Сегодня

Диетологи говорят, оливковое масло действительно имеет много полезных свойств. В частности, помогает предотвратить инсульт и инфаркт, онкологию, повышает иммунитет, замедляет процесс старения клеток. А еще, утверждает менторка здоровья в мегаполисе Мирослава Ульянина, оливковое масло ценно своими омега 3 жирными кислотами.

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Наш мозг нуждается в жирах различного вида и лучше выбирать жиры не животного, а растительного происхождения, то есть из масла. Но полезно только качественное оливковое масло. Так вот – дешевым оно быть не может, убеждают эксперты.

Сколько стоит качественное оливковое масло?

Руководитель департамента импорта сети супермаркетов, эксперт по оливковому маслу Светлана Щегрикович отмечает, что масло оливы уже на полках украинских магазинов должно стоить не менее 300 гривен за литр.

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Поскольку у производителя сейчас самое дешевое масло стоит где-то 3 евро 60 центов, добавим растаможку, логистику в Украину, это уже будет под 200 гривен за литровую бутылку, плюс цена магазинов.

Как отличить настоящее оливковое масло от подделки

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Чтобы выбрать действительно качественное масло оливы, внимательно изучайте этикетки: ищите маркировку с таким красным кругом. Это означает, что масло разливали в том же регионе, где и собирали. А это значительно снижает риск подделки. Выбирать лучше масло экстра Вирджин, это значит, что оно изготовлено ​​методом холодного прессования.

Выбирая оливковое масло, ищите маркировку с таким красным кругом
Выбирая оливковое масло, ищите маркировку с таким красным кругом / Фото: Коллаж: Сегодня

Для этого берут свежие оливки, их перемалывают в течение 20 минут. Затем масло вымешивается в металлических емкостях, в которых полностью контролируется температура. Отличается оливковое масло и на вкус: у хорошего масла некий микс будто свежескошенной травы, томатов и яблок. Но употреблять слишком много оливкового масла эксперты не советуют.

Сколько оливкового масла использовать в блюдах?

Если вы готовите салат или рагу из овощей, то лучше лить в миску или тарелку масло не "на глаз", а примерно 1-1,5 столовые ложки, то есть около 30 мл.

Важно!В открытом состоянии оливковое масло пригодно для потребления не более двух месяцев. Если дольше его хранить в таком виде, то продукт может окислиться.

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Также ранее мы писали, какое растительное масло самое полезное.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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