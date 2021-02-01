Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать качественный шоколад: чего не должно быть в его составе

Сегодня, 19:21

Если в шоколаде содержатся растительные жиры и эмульгаторы – это некачественный товар

Среднестатистический украинец потребляет более двух килограммов шоколада в год. Однако употреблять его следует очень ответственно. Как выбрать настоящий шоколад, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Как выбрать черный шоколад – смотрите видео:

Черный шоколад – один из самых популярных десертов всего мира, однако сегодня существует множество подделок и фальсификатов.

"В обычном шоколаде должны быть: какао тертое, какао-масло и все. Сахар и другие добавки зависят от фирменных стандартов производителей. Так, например, черный шоколад, в котором указано 99% какао, должен иметь следующий состав: какао тертое, а если указано какао-порошок – это не очень хорошо, ведь это менее качественный продукт. Дальше – какао-масло и только потом – сахар", – объяснил Максим Несмеянов.

Читайте также:
Черный шоколад: польза и вред для здоровья

Эксперт также отметил – если в шоколаде содержатся растительные жиры, молочный жир, эмульгаторы и ароматизаторы, а первым в составе указан сахар – это некачественный товар.

Как проверить качество шоколада дома:

1. Первое исследование – органолептика. Следует обратить внимание на вкус и аромат, они должны быть четко выражены и без сторонних добавок, не перенасыщенные сахаром.

2. Следующее исследование – гидротермическое. Залить черный шоколад кипятком и наблюдать за окраской воды, она должна быть классической – шоколадной, насыщенной.

3. Последний эксперимент довольно опасен. Для него надо поджечь кусочек шоколада, а тот в свою очередь должен гореть и плавиться, выделяя аромат какао-продуктов.

Хороший шоколад имеет красивый блеск
Хороший шоколад имеет красивый блеск
Фото: Depositphotos

"Нельзя сказать однозначно: плохой или хороший. Есть безопасный. Смотрите, чтобы в основе шоколада были настоящие составляющие в следующем порядке: какао тертое, какао-масло, возможно, сахар и некоторые натуральные добавки", – отметил Максим Несмеянов.

Тем временем мы выяснили, что такое "генетическое" питание и почему диеты подходят не всем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Круассаны выходного дня: 5 рецептов в домашних условиях Что такое "генетическое" питание и почему диеты подходят не всем Имбирь: как хранить дома и можно ли его детям 5 привычек здорового сна: что важно помнить
здоровье шоколад
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените

Популярные статьи

Сегодня, 13:07Events

Всемирный день хиджаба: история и традиции праздника

Сегодня, 11:24Вкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 05:14Психо

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

Вчера, 16:36Звездно

Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

Вчера, 13:58Звездно

Лужа крови, перелом и рассечение: Тарас Цымбалюк серьезно травмировался на съемках (фото)

Вчера, 12:39Звездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 05:07Психо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

30 январяЗвездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

30 январяЗвездно

Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

30 январяЗвездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

30 январяЗвездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

30 январяЗвездно

Сын "Холостячки" удивил Сеть макияжем: видео

30 январяЗвездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

30 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

Новости партнеров

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Умер советский и российский актер Василий Лановой
Умер советский и российский актер Василий Лановой
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять