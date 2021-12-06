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Как убрать мешки под глазами и на скулах – техника самомассажа дома

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
6 декабря, 15:50
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Суфы или как еще их называют, малярные мешки появляются на лице не только с возрастом. Убрать такую "отечность" поможет изменение образа жизни и массаж
И звездам, таким как Оливия Вайлд (слева) и Кристен Стюарт (справа), и обычным девушкам досаждают мешки под глазами, убрать которые поможет массаж
И звездам, таким как Оливия Вайлд (слева) и Кристен Стюарт (справа), и обычным девушкам досаждают мешки под глазами, убрать которые поможет массаж / Фото: Коллаж: Сегодня

Отечность в области скул у многих бывает еще в молодости и с годами уливается: в итоге лицо "ползет" вниз и выглядит более уставшим. Почему еще появляются суфы или мешки под глазами, и можно ли их убрать, рассказала массажист-физиотерапевт Татьяна Ронжина.

Татьяна Ронжина
Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

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Почему появляются мешки под глазами и на скулах

Отеки, которые хорошо заметны именно в области скул (суфы) часто принимают за мешки под глазами и даже грыжи на лице. Но не так важно, как именно называется дефект, ведь и скулы, и область вокруг глаз при этом выглядит отечной и прибавляет возраст.

Эта особенность у многих появляется от рождения и с годами усиливается еще сильнее. Основная причина появления таких отеков – физическое старение организма, и возрастные особенности, связанные с гравитацией. То есть многие наслышаны про гравитационный птоз (когда лицо с возрастом "сползает" вниз).

Появившиеся мешки на скулах – результат укорачивания круговой мышцы глаза
Появившиеся мешки на скулах – результат укорачивания круговой мышцы глаза

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К появлению суфов также приводят возрастные дефекты круговой мышцы глаза, стрессы, хронические болезни, застой жидкости в тканях; снижающаяся с возрастом эластичнось кожи, а также вредные привычки. Проще говоря, суфы или молярные мешки – это образования из подкожно-жировой клетчатки.

Пока связки и мышцы лица (особенно круговая мышца глаза) в тонусе, эти жировые "мешки" поддерживаются равномерно. Но с возрастом мышца становится короче настолько, что стягивает кожу и сами "жировые пакеты". Появившиеся мешки на скулах – результат укорачивания круговой мышцы глаза.

К вышеперечисленным причинам появления суфов также относятся нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, постоянный недосып, увлечение гаджетами.

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Как можно убрать мешки под глазами и на скулах?

Немногие косметологические средства и процедуры вернут спазмированную мышцу и "жировые пакеты" в их изначальное. Безусловно, состояние кожи при этом улучшится. Но первопричина образования мешков никуда не денется.

Cостояние кожи после косметических процедур улучшится, но мешки под глазами не уйдут, если не работать с их причиной
Cостояние кожи после косметических процедур улучшится, но мешки под глазами не уйдут, если не работать с их причиной / Фото: freepik.com

Поэтому изначально важно узнать причину и поработать над ней. В первую очередь, если хотите иметь цветущий внешний вид, стоит сказать "нет" сигаретам, излишнему употреблению алкоголя, сахара, сладостей, продуктов переработки – колбас, сосисок, полуфабрикатов, фастфуда.

Не менее важна регулярная физическая активность и полноценный отдых. Чередование работы и отдыха, глубокий спокойный сон, легкое отношение к стрессовым ситуациям способствуют правильной выработке гормонов.

И, как результат – улучшению состояния кожи, меньшему спазмированию мышц на лице. Также расслабить круговые мышцы глаз и убрать суфы помогает массаж.

Как убрать отеки на лице в домашних условиях

Чтобы грамотно и эффективно убрать мешки на лице, лучше обратиться к специалисту: эффект при запущенном состоянии будет после курса массажа (10-15 сеансов). Затем для поддержания эффекта стоит делать профилактические массажи 3-4 раза в месяц.
Также помогут самостоятельные поддерживающие массажи, которые вы можете делать дома. Массаж лучше делать после принятия душа (на разогретое лицо), нанести на кожу тоник, затем масло или крем. И через 5-10 минут начинать массаж: сначала нужно немного разогреть мышцы похлопывающими движениями, легкими, кончиками пальцев.

Затем большим пальцем руки слегка подтягиваем кожу на скулах вверх, стараемся, чтобы кожа не зажималась, (не образовывая складки).

Затем слегка делаем "пощипывающие" движения, аккуратно, не передавливаем кожу.

Те же движения повторяем и на другой щеке. Дома рекомендуется делать такой массаж не чаще 1 раза в неделю, лучше как минимум раз посетить специалиста, чтобы освоить технику.

Также мы писали, как делать массаж лица в домашних условиях.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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