Почему нельзя пить воду с крана и какие болезни это может вызвать – совет доктора Комаровского

Скоро начнется жара и поэтому риск появления кишечных инфекций многократно увеличивается. Важно использовать чистую воду, а не только еду, отмечает Евгений Комаровский

Уберечь себя от холеры и других кишечных инфекций в условиях войны помогут правила гигиены, и воздержание от употребления сырой воды / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Появились слухи о том, что в непростое время очень быстро распространяется холера. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский рассказал, что следует сделать в первую очередь.

Сегодня во многих городах Украины катастрофическая нехватка воды. Даже если ее доставляют в разрушенные места, встает вопрос о качестве.

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Скоро начнется жара и поэтому риск появления кишечных инфекций многократно увеличивается, – предупредил Евгений Комаровский. – Уже идут разговоры о холере, но это заболевание не возникает на ровном месте: должен кто-то приехать в нашу страну с холерой, чтобы нас всех заразить.

Однако кандидат медицинских наук подчеркнул, что главным источником распространения холеры – самого опасного кишечного заболевания – является вода, которую люди используют для питья. Но существует огромное количество дезинфицирующих средств для воды.

Главным источником распространения холеры – самого опасного кишечного заболевания – является вода / Фото: Pixabay, freepik.com

Как правило, они производятся на основе хлора и способны обеззараживать ее в любых источниках. Поэтому даже при правильном применении вода после использования такого дезинфицирующего средства будет немного пахнуть хлором, но ее можно пить.

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Регулярная проблема даже в мирное время состоит в том, что для питья люди используют обработанную воду, а зубы чистят не очень качественной водой, – привел пример эксперт программы "Ранок з Україною". – Чистка зубов, даже если вам кажется, что вы не глотаете воду, достаточное условие, чтобы получить кишечную инфекцию.

Если же у вас появились боли в животе и диарея, в большинстве случаев это вирусная кишечная инфекция.

Главное, что вы должны знать: если много жидкого кала и в нем нет крови – тогда нужно пить большое количество жидкости, – посоветовал врач-педиатр высшей категории. – Если же кала немного, но там есть кровь, и вы часто ходите в туалет – обязательно обратитесь к врачу, потому что это может быть бактериальная инфекция и вам понадобится антибиотик.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также мы писали мнение Комаровского о том, грозит ли нам очередная пандемия.