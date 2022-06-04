Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?

Судьба Путина

Зеленская о муже

Звезды vs попугаи

Новая пандемия?

Куда пойти в Киеве

I love Lviv
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему нельзя пить воду с крана и какие болезни это может вызвать – совет доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июня, 09:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скоро начнется жара и поэтому риск появления кишечных инфекций многократно увеличивается. Важно использовать чистую воду, а не только еду, отмечает Евгений Комаровский
Уберечь себя от холеры и других кишечных инфекций в условиях войны помогут правила гигиены, и воздержание от употребления сырой воды
Уберечь себя от холеры и других кишечных инфекций в условиях войны помогут правила гигиены, и воздержание от употребления сырой воды / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Появились слухи о том, что в непростое время очень быстро распространяется холера. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский рассказал, что следует сделать в первую очередь.

Сегодня во многих городах Украины катастрофическая нехватка воды. Даже если ее доставляют в разрушенные места, встает вопрос о качестве.

Реклама

Скоро начнется жара и поэтому риск появления кишечных инфекций многократно увеличивается, – предупредил Евгений Комаровский. – Уже идут разговоры о холере, но это заболевание не возникает на ровном месте: должен кто-то приехать в нашу страну с холерой, чтобы нас всех заразить.

Однако кандидат медицинских наук подчеркнул, что главным источником распространения холеры – самого опасного кишечного заболевания – является вода, которую люди используют для питья. Но существует огромное количество дезинфицирующих средств для воды.

Главным источником распространения холеры – самого опасного кишечного заболевания – является вода
Главным источником распространения холеры – самого опасного кишечного заболевания – является вода / Фото: Pixabay, freepik.com

Как правило, они производятся на основе хлора и способны обеззараживать ее в любых источниках. Поэтому даже при правильном применении вода после использования такого дезинфицирующего средства будет немного пахнуть хлором, но ее можно пить.

Реклама

Регулярная проблема даже в мирное время состоит в том, что для питья люди используют обработанную воду, а зубы чистят не очень качественной водой, – привел пример эксперт программы "Ранок з Україною". – Чистка зубов, даже если вам кажется, что вы не глотаете воду, достаточное условие, чтобы получить кишечную инфекцию.

Если же у вас появились боли в животе и диарея, в большинстве случаев это вирусная кишечная инфекция.

Главное, что вы должны знать: если много жидкого кала и в нем нет крови – тогда нужно пить большое количество жидкости, – посоветовал врач-педиатр высшей категории. – Если же кала немного, но там есть кровь, и вы часто ходите в туалет – обязательно обратитесь к врачу, потому что это может быть бактериальная инфекция и вам понадобится антибиотик.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также мы писали мнение Комаровского о том, грозит ли нам очередная пандемия.

Реклама

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять