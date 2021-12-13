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Как сохранить здоровой психику, когда отовсюду ужасные новости – совет доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
13 декабря, 07:30
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Людям, которые легко поддаются панике из-за негатива, стоит научиться фильтровать информацию, правильно и достаточно отдыхать и пересмотреть свое окружение
Сохранить здоровой психику, когда отовсюду ужасные новости, поможет их фильтрация, а также полноценный отдых
Сохранить здоровой психику, когда отовсюду ужасные новости, поможет их фильтрация, а также полноценный отдых / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже в преддверии праздников много таких новостей, которые пугают, портят настроение и даже вызывают панику.Евгений Комаровский рассказал в интервью каналу "Украина", как сохранить здоровой психику, когда отовсюду вы слышите ужасные новости.

Ковид, гололедица, повышение цен… Причин, чтобы волноваться можно найти с десяток, а то и больше. И так каждый день. Немудрено, что многие люди не выдерживают и обращаются к психологу или к семейному врачу за советом, как сохранить спокойствие и перестать реагировать на подобные новости.

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Читайте новости на том ресурсе, где вам приводят аргументы, а не запугивают
Читайте новости на том ресурсе, где вам приводят аргументы, а не запугивают / Фото: unsplash.com

По совету доктора Комаровского, самое главное – научиться фильтровать информацию, то есть заведомо не смотреть те сайты и программы, где вас пугают, от чего вам не становится легче. И в данном случае интернет хорош тем, что вы сами выбираете источник новостей.

Смотрите и читайте новости на том ресурсе, где вам приводят аргументы и рассказывают алгоритмы действий, а не запугивают и не кричат, что все пропало", – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина".

Также, по словам кандидата медицинских наук, обращайте внимание на окружение. Если рядом с вами есть те, кто вас регулярно запугивает, портит вам настроение, то постарайтесь максимально избегать встреч с такими людьми, держитесь от них подальше. И о чем тоже не стоит забывать, так это о перезагрузке.

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Учитесь правильно и достаточно отдыхать. Причем отдыхать – это не пойти в ресторан и напиться, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Природа, прогулки, близкие люди, путешествия – вот это и есть настоящий отдых.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также мы писали, что делать при вывихе.

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