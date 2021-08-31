Как соевые продукты влияют на женское здоровье

Соевые бобы, соус или тофу оказались на самом деле эффективны при гинекологических заболеваниях. Но некоторым женщинам соя не подходит и может навредить

Соевые продукты полезны для женского здоровья, но подходят не всем женщинам / Фото: unsplash.com

Соевые бобы и другие продукты из них богаты генистеином – а это вещество известно своим целебным эффектом для женского здоровья. Вокруг пользы и вреда сои именно для женского организма ведется немало споров: очередное исследование провели американские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Nutrients.

Так полезна соя или вредна для женского здоровья?

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Продукты на основе сои помогают снизить риск сердечно-сосудистых болезней, поскольку соевые бобы богаты белком, Омега-кислотами, витаминам группы Б, клетчаткой и не только. Опасения вокруг соевых продуктов базировались на мнении, что якобы из-за содержащихся в сое некоторых веществ, этот продукт может стимулировать рост раковых клеток в молочной железе.

Но ученые отмечают, что соя наоборот может использоваться в качестве вспомогательного средства для лечения женских заболеваний. Генистин, которым богаты соевые бобы, наоборот способствует уменьшает риск развития рака груди и женских репродуктивных органов, поскольку защищает от окислительного стресса и имеет сходные химические структуры с эстрогенами, женскими половыми гормонами.

Однако женщинам с эндокринными нарушениями соевые продукты не подходят. Поскольку генистин даже в малых дозах оказывает побочный эффект при заболеваниях щитовидной железы и других эндокринных проблемах. Это вещество (генистин) также стали использовать в качестве пищевой добавки.

Какие же продукты из сои полезны?

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В остальных случаях соя рассматривается, как полезный продукт, особенно популярны соевые бобы, как альтернатива мясу. Сами соевые бобы готовят с другими овощами, часто их ферментируют, чтобы способствует еще лучшему осваиванию из них белка. Соевое молоко, совей соус, тофу, традиционные для азиатской кухни, сегодня прочно вошли в рацион многих европейцев.

Сами соевые бобы готовят с другими овощами, часто их ферментируют / Фото: freepik.com

Вкус сои практически нейтрален, поэтому часто в продукты из сои добавляют орехи, семечки, специи. Также популярна паста мисо, которую готовят путем ферментации сои, смеивая с пшеницей и ячменем – это повышает пищевую ценность. А соевые ростки исползают, как альтернативу зимним овощам. Также популярности набирает растительное мясо вообще без сои.

Напомним, что ранее мы писали про 7 интересных блюд с соевым мясом.