Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Варвара Левская Варвара Левская редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 марта, 13:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте, как можно снять гель-лак в домашних условиях безопасно для ногтей. Рассказываем подробно, что стоит делать, а что нет
Как снять гель-лак в домашних условиях
Как снять гель-лак в домашних условиях / Фото: Depositphotos

Гель-лак очень популярен благодаря своему шикарному внешнему виду и полезному свойству держаться на ногтях намного дольше, чем обычный лак. Из-за войны, которую развязала россия, перед многими девушками встает вопрос, как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях. Читайте наши советы по уходу за ногтями и удаляйте гель-лак правильно и безопасно.

Весенний маникюр
Весенний маникюр / Фото: ss.beauty.zone

Реклама

Держится гель-лак на ногтях надежно и прочно, но вот и снимать его приходится сложнее, чем обыкновенный лак. Эту процедуру можно провести самостоятельно. Главное знать секрет, как в домашних условиях снять гель-лак. Есть несколько способов, и мы рассмотрим каждый из них.

Как снять гель-лак в домашних условиях без фольги

Этот способ удаления красоты с ногтей применим только в экстренных случаях, когда нужно побыстрее избавиться от остатков гель-лака.

Возьмите ацетоновое средство для снятия лака и налейте его в чашу, а затем погрузите в него ногти. Они должны отмокнуть в течение 7-10 минут. Когда гель-лак начнет отслаиваться, можно снять его с помощью апельсиновой палочки. А в конце процедуры смажьте руки кремом.

Реклама

Недостаток такого метода избавления от гель-лака заключается в том, что в случае частого использования агрессивное средство для снятия лака иссушит ногти и кожу рук.

Как снять лак гель в домашних условиях: классический метод

Для данного метода снятия гель-лака предпочтительно использовать специальную жидкость. Но за неимением можно применить и ацетоновое средство.

Подготовьте кусочки фольги размером примерно 4 см на 4 см. Нарежьте ватные спонжи на прямоугольники приблизительно по форме ваших ногтей. Смажьте кутикулу защитным маслом. Хорошенько пропитайте спонжи ремувером, положите на ногти и каждый палец плотно замотайте в фольгу. Через 10 минут спонжем снимите остатки лака. Затем отполируйте поверхность каждого ногтя бафом.

Реклама

Как снять лак гель в домашних условиях: с помощью пилки

Снять гель-лак с ногтей в домашних условиях также можно с помощью мягкой пилочки или фрезера, которым следует аккуратно спилить верхнее покрытие и цвет. Желательно применять фрезу, сделанную из высококачественной керамики. Такое устройство не нагревается, не имеет эффекта жжения и не повреждает натуральный ноготь. Чтобы не повредить ногтевую пластину, не нужно сильно нажимать на ноготь во время спиливания гель-лака.

Читайте также: 5 причин, почему стоит отказаться от гель-лака

Варвара Левская
Варвара Левская редактор Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Украинец Владислав - 22-летний командир взвода мотопехотного батальона "Полесье". Боец сумел эффективно прикрыть отход побратимов при наступлении врага, чем спас сотни жизней. О гибели Украинца сообщили во время прорыва на Антоновском мосту Херсонской области. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан Силивакин Ростислав - командир механизированного батальона 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". За успешные боевые действия с превосходящими силами противника, освобождение украинских городов и сел Сумщины награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять