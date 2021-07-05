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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как жара влияет на сердце и кто рискует больше всех

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
5 июля, 16:35
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Людям из группы риска в жару важно заранее планировать день. А всем нам нужно пить больше воды, носить легкую одежду из натуральных тканей и постараться не перегреваться
В жару сердцу приходится работать усерднее, особенно тяжело сердечникам и беременным
В жару сердцу приходится работать усерднее, особенно тяжело сердечникам и беременным / Фото: Сегодня

Жара снова одолевает. Больше других страдают жители городов, а также люди из группы риска: беременные, сердечники и не только. Чем опасна жара, кому в первую очередь следует быть внимательным в этот период и как пережить жаркую пору – во всем этом нам помогла разобраться терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк
Анна Красюк / Фото: пресс-служба

А мы собрали для вас 10 креативных идей, которые сделают самое жаркое лето незабываемым.

Чем опасна жара и что происходит при перегреве организма

Не только пребывание под прямыми лучами солнца, но и высокая температура на улице и в помещении влияют на нас негативно. Наш организм приспосабливается к высокой температуре: расширяются сосуды, чтобы сердце могло перекачивать кровь так же, как и в нормальных погодных условиях, учащается пульс.

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В итоге увеличение числа сердечных сокращений влечет за собой повышение артериального давления (АД), а в ряде случаев, наоборот, снижение АД. В жару не только тепловой удар может подорвать здоровье – увеличивается риск обезвоживания, инсультов и инфарктов. Особенно у тех, у кого изначально изменен и повышен тонус сосудов.

Кому стоит быть в жару осторожным?

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и будущие мамы – основная группа риска. Также жара – сложное время для людей с ожирением, диабетом второго типа, хроническими, инфекционными и аутоимунными заболеваниями. Избыточная масса тела усугубляет ситуацию, поскольку сердце у таких людей и так пребывает в хронической энергозатратной работе. А в условиях высокой температуры ему еще сложнее качать кровь, чтобы обеспечивать нормальное насыщение органов кислородом.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже если и нет лишнего веса, тонус сосудов повышен. Поэтому им особенно важно летом следить за своим здоровьем.

А будущие мамы страдают из-за жары не только из-за нарушения плацентарного кровообращения и снижения тонуса сосудов. У беременных в жаркое время могут возникать осложнения, обусловленные их генетическим состоянием.

Беременные , как и сердечники, хуже переносят жару из-за состояния организма
Беременные , как и сердечники, хуже переносят жару из-за состояния организма / Фото: unsplash.com

Даже при нормальном течении беременности, если женщина из прохладного помещения выйдет на жару, может произойти резкое расширение сосудов, гипотония (снижение АД) и обморок. Часто люди с хроническими заболеваниями, в том числе и сердечники, своими действиями и привычками сами себе вредят.

Что опасно делать в жару, особенно людям из группы риска?

Из года в год с наступлением жары возрастает количество инсультов и инфарктов, потому что многие пожилые люди, у которых есть гипертония, атеросклероз и другие проблемы, перетруждаются на дачах и огородах. Нужно быть аккуратнее с физическими нагрузками всем, а тем более сердечникам.

В жару откажитесь от алкоголя, чтобы не спровоцировать сердечный приступ
В жару откажитесь от алкоголя, чтобы не спровоцировать сердечный приступ / Фото: Depositphotos

Имеющим проблемы с сердцем и сосудами категорически нельзя пить алкоголь (в жару его вообще не стоит употреблять, кстати). Особенно на отдыхе на природе и если вы купаетесь в водоемах. Даже в тени при очень сильной жаре или в душном помещении человек под воздействием алкоголя может не заметить перегрева, перестает себя контролировать.

У гипертоников употребление алкоголя в жару может закончиться нарушением мозгового и сердечного кровообращения, инсультом или инфарктом.

Мало того, что при перепаде температуры во время купания и загорания возможен сердечный приступ, так вы еще рискуете утонуть или получить травму. Это же касается людей с другими хроническими болезнями, да и вообще каждого – жара и алкоголь несовместимы!

Всем, кто в группе риска, следует избегать не только пребывания на солнце, но и душных помещений: визит на почту, в поликлинику, поездка в общественном транспорте в самое жаркое время – плохая идея.

Как избежать перегрева?

Часто в обморок падают не из-за пребывания на солнце, а из-за того, что целый день просидели в жарком, плохо проветриваемом помещении. Некоторые люди боятся сквозняков или кондиционеров и предпочитают не включать прибор или вовсе не могут себе позволить поставить кондиционер. В таких случаях важно проветривать комнаты, использовать вентилятор и стараться, чтобы температура в помещении не была выше 21-22 градусов.

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Помните, постоянное пребывание в жаре и перегревание приводит к хроническому негативному воздействию на сердце и сосуды. Если из такого помещения вы еще выйдете на открытое солнце, то рискуете еще больше. Поэтому важно планировать свой день, пересмотреть привычки, режим питания, активности и т. д.

Какие основные правила поведения в жару?

Сердечникам нужно всегда иметь при себе лекарства, которые они принимают постоянно. Особенно таблетки для сублингвального приема, то есть под язык: при сердечном приступе такая таблетка подействует быстрее, ее легче принять на улице.

  1. Постоянно пейте чистую воду, в среднем каждый час следует выпивать 200-250 мл воды, чтобы не перегружать почки. Всегда имейте под рукой бутылку с водой.
  2. Кофе и чай в жару не лучшие напитки, они действуют как мочегонное. И если вы их пьете, то важно знать, что на каждую чашку кофе или чая нужно выпить 2 стакана воды, чтобы не нарушать водный баланс. Поэтому в жару чаем и кофе лучше не увлекаться, а при заболеваниях почек – особенно.
  3. Носите просторную легкую одежду из натуральных тканей, головной убор, пользуйтесь солнцезащитным кремом и очками. Даже детям рекомендуется использовать солнцезащитные очки – аксессуар из массмаркета по средней цене лучше, чем открытое воздействие ультрафиолета на лицо и глаза ребенка.
  4. Не находитесь на солнце (и вообще желательно не выходить на улицу) с 11 до 17 часов.
  5. Заранее планируйте день, как и куда будете передвигаться.
  6. Вредные привычки старайтесь заменить полезными: откажитесь от курения, старайтесь не переедать, снизить лишний вес, следить за уровнем сахара в крови (регулярно сдавать анализы).

И конечно же, если чувствуете, что перегрелись, закружилась голова, тошнит, появилась слабость, скорее присядьте в прохладном месте.

Что делать, если все-таки получили тепловой удар?

В первую очередь пострадавшего нужно убрать с солнца, уложить, приподнять ноги, чтобы они находились выше уровня головы. Расстегнуть манжеты, если одежда с длинным рукавом, снять носки, расслабить ремень, женщинам – расстегнуть бюстгальтер. Это поможет улучшить периферическое кровообращение, облегчить дыхание.

Дайте попить воды, приложите холод. Холод лучше прикладывать на затылок, а не на лоб: именно там проходят магистральные сосуды. Но ненадолго, поскольку резкий перепад температур тоже вреден. И если прикладываете лед, а не просто мокрое полотенце, то не на кожу, а через любую ткань.

Если человек в обмороке, проверьте дыхание и пульс. Если под рукой есть нашатырный спирт или какой-либо парфюм – можно осторожно дать понюхать. Но опять же, у человека может быть аллергия на этот запах, а нашатырь может вызвать ожог слизистой оболочки. Поэтому нельзя подносить сосуд с нашатырным спиртом к лицу. Можно лишь слегка капнуть на ватку или любую ткань и аккуратно дать понюхать.

При тепловом и солнечном ударе важно сразу оказать помощь
При тепловом и солнечном ударе важно сразу оказать помощь / Фото: Сегодня

Если человек не приходит в себя, нужно вызвать скорую и начинать реанимацию: непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот. Дыхание делайте в маске: два вдоха – 60 нажатий на грудную клетку в течение минуты, нажимают каждую секунду или даже чаще. Самому справиться будет сложно, поэтому понадобится помощь, лучше проводить реанимацию вдвоем.

Ранее мы писали, как спастись от теплового удара.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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