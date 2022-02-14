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Как приучить детей есть овощи – помогут игры в повара и собственный пример

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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14 февраля, 16:00
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Когда ребенок не ест овощи, скорее всего его родители тоже не часто их едят. Полюбить овощи малышу поможет право выбора и его вовлеченность в приготовлении пищи
Приучить детей есть овощи помогут игры в повара, собственный пример родителей и правильно введение прикорма
Приучить детей есть овощи помогут игры в повара, собственный пример родителей и правильно введение прикорма / Фото: freepik.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

"Ребенок не любит овощи, что делать?" – эту фразу от родителей слышат сотни педиатров. Но выбор между тем или иным продуктом создают сами родители: как правильно вводить прикорм, как "заставить" ребенка есть овощи, чтобы малыш их полюбил – разбираемся с экспертами.

Почему дети не любят овощи?

О том, почему дети не любят те или иные продукты, особенно, неоднократно говорил известный педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. И главная ошибка родителей, которые стараются, чтобы ребенок ел полезную еду – это отсутствие собственного примера. Плюс желание накормить ребенка гораздо большим объемом полезной пищи, чем он мог бы съесть.

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Если родители сами не едят овощи, то не стоит ожидать этого от ребенка, будьте примером
Если родители сами не едят овощи, то не стоит ожидать этого от ребенка, будьте примером / Фото: freepik.com

Выбор между полезными и вредными продуктами для ребенка создают сами родители, ведь малыши не ходят сами в магазины и не покупают вместо морковки или капусты шоколад. Поэтому мамы и папы, если вы сами на глазах у ребенка едите чипсы или конфеты, а от малышей требуете, чтобы они ели брокколи – то удивляться отказу ребенка не стоит.

Если ребенок уже достаточно взрослый и привычки есть овощи у него нет, то ее можно привить. Детям важно давать право выбора, как на кухне, так и в магазинах. Берите малышей на закупки продуктов, разрешайте ему самому выбирать овощи, фрукты, а дома привлекайте детей к приготовлению пищи.

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Если ребенок сам почистит морковь или нарежет лук, он не только научится правилам безопасного поведения на кухне. А также захочет попробовать то, к чему сам приложил усилия. Если же вы только вводите прикорм, то старайтесь не совершать распространенных ошибок.

Какие ошибки при введении прикорма, особенно овощей

Часто родители стараются дать ребенку как можно больше полезной пищи, даже если малыш пробует ее в первый раз. Но самый важный признак того, что ребенок готов к прикорму и ему стоит давать овощи и другую новую еду – это его интерес к пище.

Не включайте ребенку мультики во время еды, также лучше не давать сок, тем более пакетированный
Не включайте ребенку мультики во время еды, также лучше не давать сок, тем более пакетированный / Фото: freepik.com

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Как отмечает семейный врач, терапевт и специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк, если кто-то из взрослых в присутствии ребенка что-то ест, а малыш тянет ручки – дайте ему как минимум подержать еду. В этот момент очень важно родителям не запрещать, а дать возможность малышу хотя бы подержать объект его любопытства в ручках или коснуться его.

Если в семье предпочитают здоровую пищу, то волноваться, что ребенок в вашем присутствии и под пристальным наблюдением в возрасте около 6 месяцев "поиграется" с яблоком или раздавит банан, не стоит. Также это большой опыт и большой шаг вперед в познании мира ребенком. В этот момент важно наблюдать к чему у ребенка возникает интерес и понемногу предлагать ему это.

Какие овощи и фрукты лучше давать ребенку?

Лучше начинать именно с овощей, сезонных. Сейчас, в холодное время для прикорма подходят морковь, батат, картофель, брокколи, цветная капуста.

Новый продукт давайте малышу не более 1-2 ложки (в среднем 15 грамм). Так продолжайте неделю, лишь потом следует давать полный объем продукта (опять же, согласно возраста малыша). Готовьте сами или выбирайте овощи только из детского питания.

Приучайте ребенка к новым продуктам, в том числе и к овощам постепенно, давая понемногу
Приучайте ребенка к новым продуктам, в том числе и к овощам постепенно, давая понемногу / Фото: freepik.com

Желая накормить ребенка, не включайте ему мультики, не давайте телефон в руки и т.д. Иначе вы привьете ребенку негативные пищевые привычки. Если маленький ребенок берет овощи и другую пищу руками – ничего страшного. Это улучшит его моторику и повысит интерес к пище.

А когда малыш не хочет есть – то не кормите его насильно, если кроха проголодается – то он обязательно поест с аппетитом. И не приучайте детей с раннего возраста к сладостям, сами будьте примером, тогда интерес ребенка к здоровой полезной пище будет естественным.

Также мы писали ранее, почему после карантина дети поправляются, читайте "Почему у детей после пандемии появился лишний вес и что делать".

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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