Как правильно выбрать помаду и уход за губами весной: 4 полезных совета

За губами нужно ухаживать не хуже, чем за лицом

Весна – время ярких помад и привлекательных образов, однако погодные условия диктуют свои правила. Как бороться с проблемой обветренных губ и как правильно ухаживать за устами, чтобы поцелуи оставались горячими и нежными, а губы – ухоженными и здоровыми, рассказала врач-косметолог и дерматолог Татьяна Кобец в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Как правильно ухаживать за губами

Косметологи уверяют – за губами нужно ухаживать не хуже, чем за лицом. Самое главное при этом – защитить водно-липидную мантию. Ведь кожа губ – гораздо тоньше кожи нашего тела.

1. Никакого пилинга

"Пилинги для губ – это больше маркетинговый ход, потому что в действительности кожа на губах совсем не так шелушится и не должна отходить так же, как на лице", – комментирует врач-косметолог и дерматолог Татьяна Кобец в программе "Ранок з Україною".

2. Выбирайте бальзамы или маски для губ со скваланами

Если кожа губ шелушится, ей в первую очередь нужен заживляющий эффект, а не скрабирующий. Поэтому лучше воздержаться от прикусываний губ, а смазать их защитным средством и не трогать, пока сами не заживут.

"Лучше отдавать предпочтение бальзамам или маскам для губ. Есть даже кремовые маски для губ со скваланами – это то, что восстанавливает водно-липидную мантию, восстанавливает гладкость кожи на губах", – рассказала эксперт.

Как правильно ухаживать за губами – смотрите видео:

3. Будьте аккуратнее с маслами для губ

А вот использовать разнообразные масла для губ людям с комбинированной кожей может быть опасно.

"После нанесения масел у людей могут быть высыпания, потому что вокруг губ много пор сальных желез, которые начинают воспаляться", – объяснила врач.

4. Выбирайте помаду в зависимости от сезона

Что касается помад, то зимой лучше выбирать блеск для губ и бальзамы со скваланами. А в летний период использовать помады на гелевой основе с гиалуроновой кислотой. А чтобы губы были пухлыми, с легким эффектом зацелованности – можно пользоваться специальными помадами, которые придают объем. Они совершенно безопасны, ведь туда добавляют компоненты, которые расширяют сосуды, при этом прилив крови к губам немного их увеличивает.

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