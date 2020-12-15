Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

Перед праздниками лососевая икра имеет невероятный спрос

Накануне праздников красная икра заполонила полки магазинов, деликатес продают чуть ли не на всех рынках и в интернет-сети. Однако 80% этой продукции – подделка. Как не стать жертвой обмана и приобрести качественную красную икру к столу, выяснили ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Различная тара, температурный режим и, следовательно, разный срок хранения продукта – в холодильнике с минусовой температурой икру можно хранить 12 месяцев, с плюсовой – 6 месяцев. А если она в пластмассовой банке – 3 месяца.

Как правильно выбирать красную икру Фото: Getty Images

Перед праздниками лососевая икра имеет невероятный спрос, поэтому на нее делают неплохие скидки. Однако одновременно вас может ожидать и неприятный сюрприз.

Как выбрать качественную красную икру

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке, – это банка, в которой хранится продукт. Она должна быть без механических повреждений и содержать четкую информацию.

Если при взбалтывании вы не слышите бульканье – тоже хороший знак. Безопасной считается прозрачная тара – ведь так можно разглядеть содержимое. Внутри не должно быть плесени или поврежденных икринок. А еще желательно покупать ту икру, которой не более 3 месяцев.

Красная икра на Новый год Фото: Depositphotos

Как проверить икру на качество в домашних условиях

Если вы приобрели банку икры непроверенного производителя, сможете в домашних условиях сделать экспертизу продукта. Для этого следует залить икру теплой водой, если она стала молочного цвета – это настоящая икра, а если вода осталась прозрачной – то, скорее всего, желатин.

Чтобы не испортить себе настроения, а гостям – праздничный стол, лососевую икру лучше покупать в специализированных магазинах на развес. Обязательно должно быть указано, какой рыбы эта икра. При этом цена за 80 граммов стартует от 200 гривен. Или же можно купить альтернативу – икру форели отечественного производителя.

Как купить вкусную и настоящую красную икру – смотрите видео:

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