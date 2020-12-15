Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

Сегодня, 13:37

Перед праздниками лососевая икра имеет невероятный спрос

Накануне праздников красная икра заполонила полки магазинов, деликатес продают чуть ли не на всех рынках и в интернет-сети. Однако 80% этой продукции – подделка. Как не стать жертвой обмана и приобрести качественную красную икру к столу, выяснили ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Различная тара, температурный режим и, следовательно, разный срок хранения продукта – в холодильнике с минусовой температурой икру можно хранить 12 месяцев, с плюсовой – 6 месяцев. А если она в пластмассовой банке – 3 месяца.

Как правильно выбирать красную икру
Как правильно выбирать красную икру
Фото: Getty Images

Перед праздниками лососевая икра имеет невероятный спрос, поэтому на нее делают неплохие скидки. Однако одновременно вас может ожидать и неприятный сюрприз.

Как выбрать качественную красную икру

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке, – это банка, в которой хранится продукт. Она должна быть без механических повреждений и содержать четкую информацию.

Если при взбалтывании вы не слышите бульканье – тоже хороший знак. Безопасной считается прозрачная тара – ведь так можно разглядеть содержимое. Внутри не должно быть плесени или поврежденных икринок. А еще желательно покупать ту икру, которой не более 3 месяцев.

Красная икра на Новый год
Красная икра на Новый год
Фото: Depositphotos

Как проверить икру на качество в домашних условиях

Если вы приобрели банку икры непроверенного производителя, сможете в домашних условиях сделать экспертизу продукта. Для этого следует залить икру теплой водой, если она стала молочного цвета – это настоящая икра, а если вода осталась прозрачной – то, скорее всего, желатин.

Чтобы не испортить себе настроения, а гостям – праздничный стол, лососевую икру лучше покупать в специализированных магазинах на развес. Обязательно должно быть указано, какой рыбы эта икра. При этом цена за 80 граммов стартует от 200 гривен. Или же можно купить альтернативу – икру форели отечественного производителя.

Как купить вкусную и настоящую красную икру – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно есть ананас: краткая инструкция от эксперта по этикету.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Новогодняя игра «Шар предсказаний»: узнай, что тебя ждет в 2021 году Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото 8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны Самые популярные украшения для елки на Новый год 2021. Без COVID-19 не обошлось!
еда икра Новый год 2021
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
Ученые раскрыли загадку, почему некоторые легко переносят COVID
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица

Популярные статьи

Вчера, 20:33Шоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

Вчера, 13:08Шоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

Вчера, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

13 декабряШоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

13 декабряFood

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряШоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

13 декабряEvents

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Эти звезды вышли замуж за богачей и развелись, как нашли получше
Эти звезды вышли замуж за богачей и развелись, как нашли получше
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Популярна модель з пишними стегнами показала фігуру
Популярна модель з пишними стегнами показала фігуру

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять