Как правильно пить глинтвейн и чем он полезен – отвечает гастроэнтеролог

Добавлять к вину приправы начали еще в Древнем Риме

Десертный, осенний, зимний и даже ямайский. А еще с ликером и на пиве. Разновидностей глинтвейна около сотни. Сколько и как надо пить зимний согревающий напиток, рассказала "Сегодня" гастроэнтеролог областной клинической больницы им. И. Мечникова Ольга Мосенцева.

Сюжет Евгения Кравец и Алины Моренко Видео: Сегодня

Чем полезный глинтвейн – отвечает гастроэнтеролог

Виноград обладает полезными свойствами: это антиоксидантные свойства, антимикробные. Цитрусовые обладают очень многими витаминными свойствами, микроэлементами. А пряности, которые туда добавляются, очень хорошо стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.

Кому нельзя употреблять глинтвейн

Глинтвейн – напиток только для здоровых людей, говорит гастроэнтеролог. Его категорически нельзя пить тем людям, у кого есть какие-то обострения со стороны желудочно-кишечного тракта. Или, если у человека заболевания печени, почек, сердца.

Кроме того, эксперт рекомендует пить глинтвейн маленькими глоточками на морозе, ведь напиток нагревают до 40 градусов.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Необычный глинтвейн: рецепт баристы

Бариста Алена Кастюк говорит, что альтернатива глинтвейну тем, кто не хочет пить полноценное вино с пряностями, есть. Она, к примеру, готовит кофейный глинтвейн, который бодрит и горячит.

Она привезла этот рецепт из Бельгии несколько лет назад: двойной экспрессо, вино, сок и специи. Главные ингредиенты – корица и имбирь. А еще цитрусовые с приправой. Летом предлагают холодный вариант – все то же, но со льдом.

Интересно, что добавлять к вину приправы начали еще в Древнем Риме. А грели смесь уже в Северной и Центральной Европе. Далее напиток стал популярным в Австрии, Швейцарии, Чехии и Польши. И именно с соседних стран глинтвейн завезли в Украину. У нас его особенно любят именно перед новогодними праздниками, ведь он создает рождественское настроение и согревает.

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