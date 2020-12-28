Как правильно пить глинтвейн и чем он полезен – отвечает гастроэнтеролог
Добавлять к вину приправы начали еще в Древнем Риме
Десертный, осенний, зимний и даже ямайский. А еще с ликером и на пиве. Разновидностей глинтвейна около сотни. Сколько и как надо пить зимний согревающий напиток, рассказала "Сегодня" гастроэнтеролог областной клинической больницы им. И. Мечникова Ольга Мосенцева.
Чем полезный глинтвейн – отвечает гастроэнтеролог
Виноград обладает полезными свойствами: это антиоксидантные свойства, антимикробные. Цитрусовые обладают очень многими витаминными свойствами, микроэлементами. А пряности, которые туда добавляются, очень хорошо стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.
Кому нельзя употреблять глинтвейн
Глинтвейн – напиток только для здоровых людей, говорит гастроэнтеролог. Его категорически нельзя пить тем людям, у кого есть какие-то обострения со стороны желудочно-кишечного тракта. Или, если у человека заболевания печени, почек, сердца.
Кроме того, эксперт рекомендует пить глинтвейн маленькими глоточками на морозе, ведь напиток нагревают до 40 градусов.
Необычный глинтвейн: рецепт баристы
Бариста Алена Кастюк говорит, что альтернатива глинтвейну тем, кто не хочет пить полноценное вино с пряностями, есть. Она, к примеру, готовит кофейный глинтвейн, который бодрит и горячит.
Она привезла этот рецепт из Бельгии несколько лет назад: двойной экспрессо, вино, сок и специи. Главные ингредиенты – корица и имбирь. А еще цитрусовые с приправой. Летом предлагают холодный вариант – все то же, но со льдом.
Интересно, что добавлять к вину приправы начали еще в Древнем Риме. А грели смесь уже в Северной и Центральной Европе. Далее напиток стал популярным в Австрии, Швейцарии, Чехии и Польши. И именно с соседних стран глинтвейн завезли в Украину. У нас его особенно любят именно перед новогодними праздниками, ведь он создает рождественское настроение и согревает.
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