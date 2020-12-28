Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно пить глинтвейн и чем он полезен – отвечает гастроэнтеролог

Сегодня, 14:24

Добавлять к вину приправы начали еще в Древнем Риме

Десертный, осенний, зимний и даже ямайский. А еще с ликером и на пиве. Разновидностей глинтвейна около сотни. Сколько и как надо пить зимний согревающий напиток, рассказала "Сегодня" гастроэнтеролог областной клинической больницы им. И. Мечникова Ольга Мосенцева.

Сюжет Евгения Кравец и Алины Моренко
Видео: Сегодня

Чем полезный глинтвейн – отвечает гастроэнтеролог

Виноград обладает полезными свойствами: это антиоксидантные свойства, антимикробные. Цитрусовые обладают очень многими витаминными свойствами, микроэлементами. А пряности, которые туда добавляются, очень хорошо стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.

Кому нельзя употреблять глинтвейн

Глинтвейн – напиток только для здоровых людей, говорит гастроэнтеролог. Его категорически нельзя пить тем людям, у кого есть какие-то обострения со стороны желудочно-кишечного тракта. Или, если у человека заболевания печени, почек, сердца.

Кроме того, эксперт рекомендует пить глинтвейн маленькими глоточками на морозе, ведь напиток нагревают до 40 градусов.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Pexels

Необычный глинтвейн: рецепт баристы

Бариста Алена Кастюк говорит, что альтернатива глинтвейну тем, кто не хочет пить полноценное вино с пряностями, есть. Она, к примеру, готовит кофейный глинтвейн, который бодрит и горячит.

Она привезла этот рецепт из Бельгии несколько лет назад: двойной экспрессо, вино, сок и специи. Главные ингредиенты – корица и имбирь. А еще цитрусовые с приправой. Летом предлагают холодный вариант – все то же, но со льдом.

Читайте также:
Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

Интересно, что добавлять к вину приправы начали еще в Древнем Риме. А грели смесь уже в Северной и Центральной Европе. Далее напиток стал популярным в Австрии, Швейцарии, Чехии и Польши. И именно с соседних стран глинтвейн завезли в Украину. У нас его особенно любят именно перед новогодними праздниками, ведь он создает рождественское настроение и согревает.

Тем временем мы выяснили, где лучше сесть в кафе или ресторане, чтобы не подцепить коронавирус.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экспериментальный оливье от Лизы Глинской: рецепт с фото Полезное меню на Новый год-2021: 7 диетических блюд Экспериментальный оливье от Саввы Либкина: рецепт с фото Экспериментальный оливье с перепелиным мясом от шеф-повара Ивана Булавина: рецепт с фото
здоровье глинтвейн рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год

Популярные статьи

Сегодня, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Вчера, 22:05Психология

Чего ждать знакам зодиака в год Быка и как пережить ретроградный Меркурий: советы астролога

Вчера, 12:22Стиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

Вчера, 09:05Events

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

Вчера, 08:59Шоу-бизнес

Беременна? Избранник "Холостячки" Мишиной показал ее большой живот

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

26 декабряШоу-бизнес

Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

26 декабряАфиша

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

26 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Тельцам нужно сконцентрироваться на себе, а Близнецам – избавиться от хлама

25 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

25 декабряШоу-бизнес

"Холостяк-11": известно имя нового героя романтического реалити

25 декабряШоу-бизнес

Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала "третьей лишней" в "Холостячке"

25 декабряШоу-бизнес

"Что за мракобесие?" Российская певица попала в скандал из-за поздравления католиков с Рождеством

25 декабряFun

Как отпраздновать Новый год в стиле СССР – сценарий номер 6

Новости партнеров

Красотка, которой Балотелли отдал свое сердце спустя всего месяц
Красотка, которой Балотелли отдал свое сердце спустя всего месяц
Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять