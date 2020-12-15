Как правильно падать во время гололеда: советы тренера по фигурному катанию

Самые распространенные травмы – это ушибы, когда человек падает на ягодицы или на руки

Из-за гололеда только в столице пострадали более тысячи украинцев. Не лучше ситуация в других городах Украины. Как правильно вести себя на льду, чтобы даже при падении ничего не повредить, и что в первую очередь надо сделать после падения, рассказал ортопед-травматолог Александр Коваленко и тренер фигурному катанию Алексей Сыромятников в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Последствия гололеда в Украине

Более двух тысяч украинцев в течение двух дней обратились в травмпункты из-за гололеда. Больше всего пострадавших в столице – 1051 человек, а вот в других крупных городах Украины, в частности во Львове, Харькове, Одессе, количество травмированных в пределах 150.

Гололед в Киеве Фото: Сегодня

"Самые распространенные травмы – это ушибы, когда человек падает или на ягодицы, или на руки, соответственно, на локти, колени", – комментирует ортопед-травматолог Александр Коваленко.

Что делать, если упали: советы медиков

Врачи утверждают, если все-таки упали на лед, главное – не делать резких движений. Часть тела, которая болит, двигать не следует, лучше проверить, не отекла ли она. А если отек есть – это может быть перелом, поэтому лучше сразу звать на помощь.

Как уберечься от падения: совет тренера

Уберечься от падения можно благодаря правильной ходьбе.

"Согнув колени, немного наклонить корпус вперед и делать небольшие шаги. При этом желательно наступать на переднюю часть стопы", – объяснил тренер по фигурному катанию Алексей Сыромятников.

Когда же уже падаете назад, то попробуйте резко наклониться вперед, чтобы сохранить баланс. Если устоять не удалось, то стоит падать не на напряженные конечности, чтобы не сломать локоть или запястье.

"Если чувствуете, что падаете, подставьте руку, обязательно согнутую в локтевом суставе. К тому же, всегда старайтесь направлять шею немного вперед", – отметил тренер.

Кто ответственный за скользкую дорогу

За безопасность на пешеходных дорогах должны отвечать государственные или частные коммунальные службы, или владельцы территорий, но вот с непогодой они не справляются. Причина – один дворник с назначенной ему территорией справиться не может. Однако эксперты советуют требовать убрать лед возле вашего дома коммунальщиков, которые за это отвечают.

Гололед в Киеве Фото: Сегодня

"Вам необходимо обратиться в службу, указать адрес и сказать, что вас беспокоит неубранная территория, не посыпанная", – советует эксперт в области ЖКХ Олег Попенко.

Синоптики прогнозируют, что гололед будет держаться минимум неделю. Кроме того, и дальше будут выпадать ледяные дожди, в частности в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и Одессе.

Как правильно падать во время гололеда – смотрите видео:

Напомним, из-за катка на тротуарах Киева травмпункты оказались переполнены.

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