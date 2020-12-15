Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно падать во время гололеда: советы тренера по фигурному катанию

Сегодня, 16:05

Самые распространенные травмы – это ушибы, когда человек падает на ягодицы или на руки

Из-за гололеда только в столице пострадали более тысячи украинцев. Не лучше ситуация в других городах Украины. Как правильно вести себя на льду, чтобы даже при падении ничего не повредить, и что в первую очередь надо сделать после падения, рассказал ортопед-травматолог Александр Коваленко и тренер фигурному катанию Алексей Сыромятников в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Последствия гололеда в Украине

Более двух тысяч украинцев в течение двух дней обратились в травмпункты из-за гололеда. Больше всего пострадавших в столице – 1051 человек, а вот в других крупных городах Украины, в частности во Львове, Харькове, Одессе, количество травмированных в пределах 150.

Гололед в Киеве
Гололед в Киеве
Фото: Сегодня

"Самые распространенные травмы – это ушибы, когда человек падает или на ягодицы, или на руки, соответственно, на локти, колени", – комментирует ортопед-травматолог Александр Коваленко.

Что делать, если упали: советы медиков

Врачи утверждают, если все-таки упали на лед, главное – не делать резких движений. Часть тела, которая болит, двигать не следует, лучше проверить, не отекла ли она. А если отек есть – это может быть перелом, поэтому лучше сразу звать на помощь.

Как уберечься от падения: совет тренера

Уберечься от падения можно благодаря правильной ходьбе.

"Согнув колени, немного наклонить корпус вперед и делать небольшие шаги. При этом желательно наступать на переднюю часть стопы", – объяснил тренер по фигурному катанию Алексей Сыромятников.

Читайте также:
Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инциденте

Когда же уже падаете назад, то попробуйте резко наклониться вперед, чтобы сохранить баланс. Если устоять не удалось, то стоит падать не на напряженные конечности, чтобы не сломать локоть или запястье.

"Если чувствуете, что падаете, подставьте руку, обязательно согнутую в локтевом суставе. К тому же, всегда старайтесь направлять шею немного вперед", – отметил тренер.

Кто ответственный за скользкую дорогу

За безопасность на пешеходных дорогах должны отвечать государственные или частные коммунальные службы, или владельцы территорий, но вот с непогодой они не справляются. Причина – один дворник с назначенной ему территорией справиться не может. Однако эксперты советуют требовать убрать лед возле вашего дома коммунальщиков, которые за это отвечают.

Гололед в Киеве
Гололед в Киеве
Фото: Сегодня

"Вам необходимо обратиться в службу, указать адрес и сказать, что вас беспокоит неубранная территория, не посыпанная", – советует эксперт в области ЖКХ Олег Попенко.

Синоптики прогнозируют, что гололед будет держаться минимум неделю. Кроме того, и дальше будут выпадать ледяные дожди, в частности в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и Одессе.

Как правильно падать во время гололеда – смотрите видео:

Напомним, из-за катка на тротуарах Киева травмпункты оказались переполнены.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве хоккеист сборной Украины разогнался на коньках по гололеду (видео) Украинцев предупредили о тумане и гололеде Гололед парализовал работу транспорта: в Полтаве отменили 80% рейсов Конфликт из-за гололеда в Киеве. Мужчина разбил стекло школы (фото)
здоровье гололед падение
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Салаты на Новый год 2021: рецепты самых вкусных закусок
Салаты на Новый год 2021: рецепты самых вкусных закусок
Кудрявцева обнародовала фото дочери и молодого красавца-мужа
Кудрявцева обнародовала фото дочери и молодого красавца-мужа

Популярные статьи

Сегодня, 16:13Food

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

Сегодня, 15:56Стиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

Сегодня, 15:30Афиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

Сегодня, 15:26Fun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

Вчера, 20:33Шоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

Вчера, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

13 декабряFood

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряШоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Брюнетка з Венесуели. Фото футболістки Сонi
Брюнетка з Венесуели. Фото футболістки Сонi
Теперь ясно, почему COVID-19 болеют по полгода
Теперь ясно, почему COVID-19 болеют по полгода
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Закуски на новорічний стіл: варіанти різних святкових частувань
Закуски на новорічний стіл: варіанти різних святкових частувань
Каролина Диас – яркая красотка, ради которой Кака ушел из семьи
Каролина Диас – яркая красотка, ради которой Кака ушел из семьи
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять