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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как понять, что рядом с вами алкоголик: тест для проверки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
4 октября, 14:30
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Если человек пьет регулярно, а потом какое-то время не употребляет спиртное, у него начинается "ломка". Как распознать алкоголизм и что делать – в сюжете
Понять, что рядом с вами алкоголик, можно по поведению человека
Понять, что рядом с вами алкоголик, можно по поведению человека / Фото: freepik.com

Регулярное употребление алкоголя приводит к более чем к 200-м видам заболеваний. Насколько эта проблема актуальна для украинцев, как распознать, что пора бить тревогу и что делать, если у кого-то из близких проблемы с алкоголем, разбирался Артем Жибко.

Действительно ли алкоголизм – это проблема жизни многих?

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Две трети украинцев употребляют алкогольные напитки регулярно: в стране около 1 миллиона больных алкоголизмом. Алкоголизм приводит к развитию более, чем 200 заболеваний – цирроз печени, гепатит, сахарный диабет и не только. Ежегодно от алкоголизма в Украине умирают 9,5 тысяч людей: мы на 4-м в мире месте по смертности от алкоголя.

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Самое печальное, что алкоголизм молодеет, 40% старшеклассников пьет спиртное как минимум раз в месяц. Так молодежь снимает стресс, формирует новый круг общения. Часто становится не сразу понятно, что человек уже пристрастился к алкоголю.

Как понять, что человек – алкоголик: тест для проверки

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Эксперт по вопросам здорового питания Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко отмечает, что алкоголизм можно распознать, прежде всего, по наличии абстинентного синдрома. Ответьте на несколько вопросов, чтобы понять, пора ли бить тревогу:

  1. Человек регулярно пьет алкоголь, а отказ от него вызывает ухудшение самочувствия, агрессию или даже "ломку"?
  2. Человек обещает не пить, но срывается, не может устоять, если ему предлагают выпить?
  3. У человека ухудшилась память, он стал хуже помнить события и т.д.?
  4. Вы заметили, что у человека изменилась походка?

Если на все вопросы ответ "да", то нужно срочно бить тревогу.

Если человек пьет регулярно, а потом какое-то время не употребляет спиртное, он начинает себя плохо чувствовать Это ощущение очень похоже на "ломку", которую испытывают наркоманы,- говорит Наталья Усенко,- Связано это с тем, что алкоголь является промежуточным веществом в организме при синтезе так называемых гормонов радости – дофамина, норадреналина, серотонина.

Когда алкоголь постоянно поступает в организм, наш организм просто перестает вырабатывать эти промежуточные вещества, а значит снижается уровень гормонов удовольствия, и человек начинает чувствовать себя плохо.

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Алкоголизм – еще и виновник множества ДТП, не говоря уже о вреде спиртного для здоровья
Алкоголизм – еще и виновник множества ДТП, не говоря уже о вреде спиртного для здоровья / Фото: freepik.com

Кроме того, понятно, что происходит негативное влияние алкоголя на мозг: происходит изменение, ухудшение памяти, нарушение речи, нарушение двигательных функций. Можно заметить у пьющих людей резкие нескоординированные движения, и очень своеобразную походку на чуть-чуть согнутых ногах.

Что делать, если в семье алкоголик

Медики и психологи советуют не давить на человека, который злоупотребляет спиртным и не пытаться запрещать ему пить алкоголь, это не сработает. Поскольку пить или не пить – решение должен в итоге принять сам больной алкоголизмом, захотеть начать лечиться, а близкие могут только поддержать его в этом решении.

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Если же постоянно прятать спиртное от алкоголика, искать оправдание его действиям, то пьющий человек перекладывает ответственность с себя на других, отказываясь признавать проблему. А болезнь тем временем прогрессирует.

Также ранее мы писали, как меняется человек, который бросил пить.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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