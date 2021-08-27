Как помочь малышу при коликах: 6 правильных шагов

Облегчить кишечные колики младенцу помогут массаж его животика, правильное питание мамы и даже ношение малыша в слинге. А вот газоотводная трубка – табу

Помочь малышу при коликах можно, массажируя младенцу животик / Фото: Коллаж: Сегодня

Качать ребенка, давать ему соску или немедленно менять смесь, когда малыш плачет от кишечных колик – не поможет, а иногда даже навредит. Почему груднички мучаются от колик, можно ли этого избежать и что делать, если у ребенка в животе колики – рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗ-диагностики Анна Красюк.

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Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Почему колики бывают не у всех новорожденных?

Кишечными коликами, которые возникают у малышей в основном из-за избытка газов в кишечнике, страдают около 70% новорожденных. Это состояние сопровождается приступами боли в животиках малышей, поэтому они часто плачут. Но увы, кишечные колики – состояние функциональное, начинаются колики примерно в возрасте от 2-х недель и длятся до 2-4 месяцев.

Потом это состояние проходит самостоятельно,Ю без дополнительной терапии. После рождения малыша происходит завершение формирования его желудочно-кишечного тракта, органы пищеварения адаптируются к новой пище, ребенок привыкает к новому питанию.

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Этот процесс часто сопровождается излишним газообразованием в кишечнике ребенка и, соответственно, коликами. И задача родителей – постараться максимально помочь малышу этот период, облегчить его состояние, но не навредить.

Что делать при коликах у детей, если ребенок плачет?

Поможет и значительно облегчит состояние малышу мамин массаж: руки должны быть теплыми, легкие движения выполняются по часовой стрелке. Длительность такого массажика – по ситуации, малыш в процессе обычно успокаивается и засыпает. Также помогает теплая грелка (сейчас есть специальные мини-грелки) на животик или можно обойтись теплой пеленкой.

При коликах помогает круговой массаж, а после – поднятие ножек младенца к животу / Фото: Коллаж: Сегодня

После массажа помогает отойти газам поднятие ножек младенца к животу (согнутыми в коленях и всего на несколько секунд). Можно действовать по схеме: массаж/грелка/ножки к животу/выход газов. А в целом нужно максимально снизить факторы, которые способствуют излишнему газообразованию у ребенка.

Как вести себя родителям при коликах у новорожденных

Чтобы пережить этот период максимально комфортно и для мамы, и для малыша, стоит придерживаться пяти несложных правил:

Носите малыша с первых дней в тканевом слинге (выбирайте модель, которая подходит для новорожденных). Это поможет сохранить контакт с мамой, тепло животику малыша, вертикальное положение, а также освободит руки мамы. Всегда будьте на связи с педиатром, если возникнет острая необходимость – то есть заранее позаботьтесь, как будете коммуницировать с врачом. Также все взрослые в семье должны понимать возрастные особенности малыша, знать, что в этот период он может часто плакать и капризничать. Организуйте правильное кормление ребенка. При первом же плаче ребенка не нужно сразу предлагать ему грудь или бутылочку со смесью, так вы рискуете перекормить малыша, тем более, если он недавно ел. Проверьте подгузник, смените при необходимости, поносите на руках – дети плачут не только потому, что у них болит живот. После кормления стоит подержать ребенка на руках вертикально минут 15-10. Выкладывайте малыша на животик периодически: делать это надо в перерывах между кормлениями (как минимум через полчаса после еды), когда он выспался и в хорошем настроении. Так можно снизить количество газов в кишечнике. Кормящей маме в этот период стоит отказаться от глютеновых продуктов, бобовых, капусты, цельного молока – пищи, которая повышает газообразование.

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И старайтесь избегать ненужных, устаревших (на самом деле неэффективных) способов избавить малыша от кишечных коликов.

Чего нельзя делать при коликах у малышей

Популярные средства, которые якобы уменьшают количество газов в кишечнике малыша, своей эффективности в ходе клинических исследований не доказали. А вот побочный эффект и аллергическая реакция от таких средств доказана: во многих странах мира они не рекомендованы к применению в педиатрии.

Соски и пустышки, которые якобы помогут от коликов – маркетинговый ход / Фото: unsplash.com

Относительно специальных бутылок, сосок или пустышек, которые якобы уменьшат заглатывание малышом воздуха при кормлении – это не более чем маркетинговый ход. Если малыш на искусственном питании, то не спешите сразу же менять смесь. Но когда ситуация не улучшается, возможно стоит рассмотреть вариант замены на смесь с более глубокой степенью гидролиза животного белка. В этом поможет педиатр.

Чего категорически нельзя делать!Это засовывать ребенку в прямую кишку кусочек мыла, даже газоотводную трубку ставить не нужно. Также не трясите и не качайте ребенка, если вы устали, а он не прекращает плакать – так вы навредите его здоровью.

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В неумелых руках газоотводной трубкой очень легко травмировать кишечник малыша. Мало того – не настолько там много скапливается газов. А вот чтобы удержать ребенка и вставить ему газоотводную трубку, и родители, и сам малыш пройдут через колоссальный стресс.

Поэтому еще до рождения крохи узнайте как можно больше о периоде, когда новорожденные плачут от колик, поддержите маму, которая прияла решение кормить ребенка грудью.

Важно понимать, насколько малышу сложно в этот период, найдите в себе ресурс ему помогать ласково, запаситесь терпением. Период кишечных колик длится не так уж и долго, и важно постараться максимально спокойно пройти его для всей семьи.

Также ранее мы писали, как кормящей маме принимать лекарства.