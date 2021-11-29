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Как получить витамин D, чтобы защититься от рака и не только

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 ноября, 13:00
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Зимой нам не хватает витамина D, который мы получаем под воздействием солнца. Но этот элемент, который защищает нас от рака, можно получить с пищей и добавками
Получить витамин D, чтобы защититься от рака и не только, можно с пищей и добавками
Получить витамин D, чтобы защититься от рака и не только, можно с пищей и добавками / Фото: Коллаж: Сегодня

Витамин D – мощный анти-канцероген, который поможет предотвратить развитие рака. Однако, чтобы получить этот элемент, вовсе не обязательно использовать солнце, как основной его источник, пишет журнал Nutrients.

Как получить витамин D естественным путем

Витамин D относится к веществам, которые наш организм вырабатывает самостоятельно. Но для этого должны быть созданы нужные условия: он синтезируется в коже, под действием солнечных лучей.

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Исследователи отмечают, что дефицит витамина D, особенно в зимний сезон, становится все более глобальной проблемой. Поэтому некоторые люди в зимний период начинают посещать солярий, чтобы получить витамин D.

Но даже летом длительное нахождение на солнце не полезно, особенно для людей с риском развития рака кожи. Медики отмечают, что не следует поощрять ни естественное, ни искусственное пребывание на солнце в качестве основного источника витамина D.

Учитывая, что диетический и дополнительный витамин D идентичен витамину, производимому после УФ-облучения. Поэтому витамин D предпочтительно должен поступать с пищей или в качестве пищевой добавки.

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Какие продукты богаты витамином D

Витамин D является прогормоном двух основных форм: D3 (холекальциферол) и D2 (эргокальциферол). Витамин D2 или D3 можно получить с пищей – особенно много этого элемента во всех сортах жирной рыбы.

Витамина D особенно много во всех сортах жирной рыбы
Витамина D особенно много во всех сортах жирной рыбы / Фото: unsplash.com

Также витамин D содержится в яйцах, особенно в их желтках, молочных продуктах, икре, дрожжах. Перед тем, как принимать витамин D в качестве пищевой добавки, чтобы корректно подобрать дозировку, следует сдать анализ крови на 25 (ОН) Д. И далее в зависимости от результата анализа, врач поможет выбрать корректную именно для вас дозу.

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Ранее мы писали, как питаться зимой.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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