Как похудеть и снизить "плохой" холестерин без лекарств – исследование

Цитрус, который любят, как компонент к чаю и деликатесный овощ помогут сделать талию более стройной и снизить холестерин. Причем, если употреблять их в добавках

Похудеть и снизить «плохой» холестерин без лекарств помогут экстракты бергамота и артишока / Фото: Коллаж: Сегодня

Пищевые добавки с артишоками и бергамотом помогли всего за 2 месяца снизить уровень вредного холестерина. А также значительно уменьшить окружность талии, пишет журнал Nutrients.

Как же снизить уровень холестерина без таблеток?

Артишок — растение, которое не часто встретишь на украинских полях, а вот бергамот известен не только в качестве добавки в парфюмерии. Этот цитрус или его сок добавляют к другим сокам, в итоге получается настоящая антиоксидантная "бомба". Итальянские исследователи отмечают пользу двух этих растений для борьбы с лишним весом и вредным холестерином.

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Так, растительные препараты – естественная альтернатива фармакологическим методам лечения, направленным на снижение гиперхолестеринемии, то есть высокого уровня холестерина в крови. Шестьдесят взрослых с избыточным весом были разделены на две группы: 30 из них получали добавки с артишоками и бергамотом, а остальные 30 – плацебо.

Спустя сначала один, а потом еще месяц медики сравнили показатели общего холестерина и холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, то есть "вредного"). Оказалось, что у тех добровольцев, кто принимал добавки, уровень холестерина ЛПНП снизился.

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Также в группе, принимавшей добавки артишока и бергамота, (по сравнению с плацебо), было отмечено уменьшение окружности талии и висцеральной жировой ткани (VAT) даже у тех добровольцев, которые не соблюдали низкокалорийную диету.

Как есть артишоки и использовать бергамот?

Хорошо знакомое многим эфирное масло из бергамота для приема во внутрь не используют, его добавляют в косметологические кремы, расслабляющие ванны и т.д. Сам цитрус тоже специфический на вкус, поэтому в чистом виде его мало едят.

Можно добавлять сок из плода бергамота в другие фруктовые соки и напитки / Фото: unsplash.com

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В кулинарии бергамот часто используют применяют для ароматизации блюд, десертов, коктейлей, даже алкогольных напитков. Можно добавлять сок из плода бергамота в другие фруктовые соки и напитки.

Артишоки – тоже довольно экзотический для наших мест продукт, его едят, отрывая листки и макая в соусы. Но в большинстве случаев плоды все же отваривают в воде с добавлением уксуса или лимонного сока.

Артишоки чаще отваривают в воде с добавлением уксуса или лимонного сока / Фото: unsplash.com

Также экстракты бергамота и артишока используют для приготовления пищевых добавок и различных нутриентов. Но, не забывайте перед тем, как начать принимать любую пищевую добавку, проконсультироваться со своим семейным врачом.

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