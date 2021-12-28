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Как похудеть и снизить "плохой" холестерин без лекарств – исследование

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
28 декабря, 07:30
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Цитрус, который любят, как компонент к чаю и деликатесный овощ помогут сделать талию более стройной и снизить холестерин. Причем, если употреблять их в добавках
Похудеть и снизить «плохой» холестерин без лекарств помогут экстракты бергамота и артишока
Похудеть и снизить «плохой» холестерин без лекарств помогут экстракты бергамота и артишока / Фото: Коллаж: Сегодня

Пищевые добавки с артишоками и бергамотом помогли всего за 2 месяца снизить уровень вредного холестерина. А также значительно уменьшить окружность талии, пишет журнал Nutrients.

Как же снизить уровень холестерина без таблеток?

Артишок — растение, которое не часто встретишь на украинских полях, а вот бергамот известен не только в качестве добавки в парфюмерии. Этот цитрус или его сок добавляют к другим сокам, в итоге получается настоящая антиоксидантная "бомба". Итальянские исследователи отмечают пользу двух этих растений для борьбы с лишним весом и вредным холестерином.

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Так, растительные препараты – естественная альтернатива фармакологическим методам лечения, направленным на снижение гиперхолестеринемии, то есть высокого уровня холестерина в крови. Шестьдесят взрослых с избыточным весом были разделены на две группы: 30 из них получали добавки с артишоками и бергамотом, а остальные 30 – плацебо.

Спустя сначала один, а потом еще месяц медики сравнили показатели общего холестерина и холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, то есть "вредного"). Оказалось, что у тех добровольцев, кто принимал добавки, уровень холестерина ЛПНП снизился.

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Также в группе, принимавшей добавки артишока и бергамота, (по сравнению с плацебо), было отмечено уменьшение окружности талии и висцеральной жировой ткани (VAT) даже у тех добровольцев, которые не соблюдали низкокалорийную диету.

Как есть артишоки и использовать бергамот?

Хорошо знакомое многим эфирное масло из бергамота для приема во внутрь не используют, его добавляют в косметологические кремы, расслабляющие ванны и т.д. Сам цитрус тоже специфический на вкус, поэтому в чистом виде его мало едят.

Можно добавлять сок из плода бергамота в другие фруктовые соки и напитки
Можно добавлять сок из плода бергамота в другие фруктовые соки и напитки / Фото: unsplash.com

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В кулинарии бергамот часто используют применяют для ароматизации блюд, десертов, коктейлей, даже алкогольных напитков. Можно добавлять сок из плода бергамота в другие фруктовые соки и напитки.

Артишоки – тоже довольно экзотический для наших мест продукт, его едят, отрывая листки и макая в соусы. Но в большинстве случаев плоды все же отваривают в воде с добавлением уксуса или лимонного сока.

Артишоки чаще отваривают в воде с добавлением уксуса или лимонного сока
Артишоки чаще отваривают в воде с добавлением уксуса или лимонного сока / Фото: unsplash.com

Также экстракты бергамота и артишока используют для приготовления пищевых добавок и различных нутриентов. Но, не забывайте перед тем, как начать принимать любую пищевую добавку, проконсультироваться со своим семейным врачом.

Ранее мы писали, как начать есть меньше соли.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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